Fotoaktion „Gesicht zeigen für Demokratie“ auf dem Campus

Die HWG LU beteiligte sich am Projekt „Zeig Dein Gesicht für Demokratie”: Am 27. Mai 2025 konnten sich alle, die mitmachen wollten, im „Freiluftstudio“ auf dem Campus fotografieren lassen. Schüler*innen der umliegenden Schulen, Studierende, Lehrende und Mitarbeitende der Hochschule sowie der umliegenden Unternehmen ergriffen die Gelegenheit und beteiligten sich an der Fotoaktion an der HWG LU. Die entstandenen Porträts sind nun auf der Diversity-Homepage der Hochschule online und werden in Auswahl auch an der Hochschule ausgestellt.Die Aktion ist Teil einer bundeslandübergreifenden Plakatkampagne zur Förderung von Demokratie und Vielfalt unter Federführung des Fotografen Thomas Brenner, an der bislang weit über 4000 Menschen in Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland mitgemacht haben.Die Veranstaltung wurde organisiert von der Diversity Managerin der Hochschule, Petra Schorat-Waly, mit freundlicher Unterstützung durch BASF SE.