Fast 900 Erstsemester starten ins Wintersemester 2024/2025

Die Erstsemesterbegrüßung leitet die Erstsemesterwoche ein, die traditionell eine Woche vor dem regulären Vorlesungsbeginn liegt.



In der Aula der Hochschule begrüßten Präsident Prof. Dr. Gunther Piller und Vizepräsidentin Prof. Dr. Nina Knape die (nach vorläufigen Zahlen) 882 neuen Bachelor- und Masterstudierenden im Namen der Hochschule. Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg überbrachte das Grußwort der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Anschließend stellte Nils Sitar, Alumnus und Mitarbeiter der HWG LU, die Hochschule als Ganzes vor. Vertrauensdozentin Prof. Dr. Birgit Angermayer überbrachte ihre Grüße und Wünsche zum Semesterstart und Claudio Albano und Nicolas Hölzel präsentierten die Handlungsfelder und das Angebot des Allgemeinen Studierendenausschusses AStA und des Studierendenparlaments StuPa. Auch das Studierendenwerk Vorderpfalz und die Hochschulseelsorge skizzierten ihr Beratungs- und Betreuungsprogramm, bevor Meike Trommer zum Abschluss das Projekt „Gesund studieren in Rheinland-Pfalz“ vorstellte. Wegen des großen Ansturms wurde der Erstsemester-Welcome auch per Livestream ins Foyer und die Konferenzräume übertragen.



Mit Blick auf seine eigene Studienzeit gab Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller den Erstsemestern in seiner Begrüßung mit auf den Weg: „Es beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt für Sie. Seien Sie offen, erschließen Sie sich neue Optionen, bringen Sie sich ein, auch in die studentische Selbstverwaltung“. Zudem hob der Präsident die familiäre Atmosphäre, den hohen Praxisbezug und die exzellente Situierung der Hochschule im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar sowie die Vorzüge des neu gestalteten Campus mit dem gerade frisch bezogenen Gebäude C und der neuen, großen Bibliothek hervor.



Anschließend schwor Vizepräsidentin Prof. Dr. Nina Knape die Studienanfänger*innen auf die Werte der Hochschule ein, allen voran Offenheit, Toleranz und gegenseitiger Respekt. „Vier Wünsche habe ich an Sie: Denken Sie kritisch, fragen Sie nach. Machen Sie sich bewusst, dass Studieren ein gesellschaftliches Privileg ist, aus dem auch Verantwortung resultiert. Seien Sie Teil der Hochschulgemeinschaft, engagieren Sie sich. Und: Pflegen Sie einen respektvollen und toleranten Umgang“, so die Vizepräsidentin.



„Wir freuen uns, dass Sie in Ludwigshafen studieren, einem der führenden Life Sience Standorte in Deutschland, eingebettet in die pulsierende Metropolregion Rhein-Neckar“, sagte Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg im Grußwort der Stadt und ergänzte: „Die Hochschule und ihre Absolventinnen und Absolventen genießen einen sehr guten Ruf bei Unternehmen und Arbeitgebern“. Ein Studium, ergänzt durch Praktika und Auslandserfahrung, erweitere Horizonte und helfe, die Zukunft zu gestalten, so Reifenberg.



Im Anschluss an die zentrale Begrüßung konnten die Erstsemester bei Getränken und Snacks im Foyer miteinander ins Gespräch kommen oder noch offene Fragen an den Infoständen klären: Sowohl Vertreter*innen der vier Fachbereiche als auch des StudierendenServiceCenters, des International Office oder des Bafög-Amtes standen dort Rede und Antwort. AStA und StuPa, die Koordinierungsstelle Chancengleichheit, das Studierendenwerk und die Hochschulseelsorge, das E-Sports-Team der Hochschule und das Projekt „Gesund studieren in Rheinland-Pfalz“ waren ebenfalls für alle Fragen ansprechbar. Und natürlich gab es auch wieder die begehrten Ersti-Bags, u.a. mit dem kulturellen Gutscheinheft der Stadt für alle Neuankömmlinge. Neu dieses Semester: Das Studierendenwerk lud alle Erstis per Gutschein zu einem freien Mensa-Essen ein. Zum Abschluss der zentralen Erstsemesterbegrüßung standen Führungen über den Campus und durch den Neubau auf dem Programm.



Auch die restliche Woche steht ganz im Zeichen des Studienstarts: Unter dem Titel „Erstsemesterwoche“ gibt es viele weitere Veranstaltungen auf Studiengangs- bzw. Fachbereichsebene für die neuen Studierenden. Am Dienstag, dem 17.09.2024, um 9.30 Uhr findet zudem der traditionelle Begrüßungsgottesdienst in der Aula statt. Am Mittwoch, dem 18.09.2024, lädt dann der AStA ab 17.00 Uhr zum Ersti-Get2gether in die (alte) Mensa ein, am 1.10.2024 steigt die Ersti-Party im Mannheimer Club Tiffany.

