Europa zu Gast an der HWG LU

130 Studierende und Lehrende aus 15 europäischen Ländern erlebten in und um Ludwigshafen internationales Teamwork und eine Woche der Freundschaft und des Netzwerkens / Neben Fachwissen auch Pfälzer Lebensart vermittelt



Kurz vor dem Start ins Sommersemester gastierte im Rahmen der European Accountancy Week (EAW) vom 23. Februar bis 1. März eine 130- köpfige europäische Delegation an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU). Überwiegend Studierende, aber auch einige Lehrende absolvierten eine abwechslungsreiche Woche, die nicht nur betriebswirtschaftliche Schwerpunkte setzte, sondern auch dazu diente, sprachliche und interkulturelle Kompetenzen auf- und auszubauen, Teamfähigkeit zu entwickeln und das persönliche internationale Netzwerk zu stärken. Die Teilnehmenden gehören allesamt dem Netzwerk ETAP (European Taxation and Accounting in Practice) an, einem Zusammenschluss von 17 Europäischen Hochschulen mit dem fachlichen Fokus auf internationale Rechnungslegung nach IFRS).



Fachliche und kulturelle Highlights



Neben einem fachlichen Teil, der Vorlesungen, Workshops und die Bearbeitung von Fallstudien beinhaltete, war das Rahmenprogramm geprägt von Pfälzer Lebensart, die die Teilnehmenden etwa durch einen Besuch beim Kultlokal Maffenbeier, einer Stadt- und Domführung in Speyer sowie bei einer Stippvisite in der Mannheimer Eichbaum-Brauerei kennenlernen konnten. Auch regionale Unternehmenskontakte standen auf dem Programm: EY Mannheim präsentierte einen spannenden Vortrag inkl. Fallstudie zur Aufdeckung betrügerischer Handlungen. Nicht zuletzt zählte der Austausch mit Unternehmensvertreter*innen der BASF, eingebettet in ein 5-Gänge-Menü mit Weinprobe, zu den besonderen Highlights. Interkulturelle Aktivitäten wie die traditionelle Tasting Activtiy zum Auftakt des Treffens und die Closing Ceremony, die jeweils am HWG-Campus stattfanden, rundeten das abwechslungsreiche Programm ab.



„Europa gehört zusammen“



Tagungsleiter und Gastgeber Prof. Dr. Axel Kihm, Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Financial Accounting an der HWG LU, der seit vielen Jahren im übergeordneten ETAP-Netzwerk (European Taxation and Accounting in Practice) organisiert ist, zeigte sich rückblickend sehr zufrieden: „Die European Accountancy Week, die erstmals in Ludwigshafen stattgefunden hat, war eine Woche der Freundschaft und des Netzwerkens und hat – gerade unter den aktuellen weltpolitischen Entwicklungen betrachtet – eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Europa zusammengehört und wir gemeinsam Vieles erreichen können.“



An der European Accountancy Week 2025 in Ludwigshafen nahmen insgesamt 17 Hochschulen aus 15 europäischen Staaten teil:

• BA SBF (Litauen)

• Brno University of Technology (Tschechien)

• Democritus University of Thrace (Griechenland)

• HAN University (Niederlande)

• ISCAC_IPC (Portugal)

• Karelia University of Applied Sciences (Finnland)

• Odisee (Brüssel, Belgien)

• University of Girona (Spanien)

• University of Győr (Ungarn)

• University of Lille (Frankreich)

• University of Linz (Österreich)

• University of Lodz (Lodz)

• University of Salerno (Italien)

• University of Sopron (Ungarn)

• Vilnius University (Lettland)

• VIVES (Kortrijk, Belgien) sowie

• die gastgebende University of Applied Sciences Ludwigshafen/HWG LU (Deutschland).

(lifePR) (