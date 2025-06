Einladung zur Podiumsdiskussion der Newclim Summer School 2025

Der Weincampus Neustadt richtet im Rahmen des Erasmus+ Projekts Newclim vom 23. - 26. Juni eine Summer School aus. Erwartet wird eine Gruppe aus knapp 15 Masterstudierenden und Lehrenden der Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) sowie dem L'Institut Agro aus Montpellier, Dijon und Renns. Die Summer School findet in hybrider Form statt. Online werden sich weitere ca. 15 Masterstudierende, darunter auch Studierende des assoziierten Projektpartners der Univesidad de Chile, dazu schalten.



Während der Summer School erarbeiten die Studierenden gemeinsam mit den Lehrenden Strategien und Lösungsansätze, wie sich der Anbau von Dauerkulturen (wie Weinreben und Äpfel) an die Herausforderungen des Klimawandels anpassen lässt. An insgesamt vier Tagen finden Workshops, Gruppenarbeiten und Präsentationen statt. Zudem werden Exkursionen zu zwei Weingütern gemacht. Die Studierenden und Mitarbeitenden entwickeln digitale Kompetenzen und Erlernen die Verbreitung von Ergebnissen an ein breites Publikum. Anhand einer aktiven Lernmethode, dem Challenge-Based Learning (CBL), setzen sich die Teilnehmenden mit realen, komplexen Herausforderungen auseinander. Sie entwickeln praktische Lösungen und beschäftigen sich mit widerstandsfähigen Anbausystemen. Die grundsätzlichen Vorteile des Challenge-Based Learnings liegen in der Förderung kritischen Denkens und der Teamarbeit, der Verbindung von Theorie und Praxis sowie der Steigerung der Motivation durch reale Herausforderungen.



Wir laden Sie herzlich zur abschließenden englischsprachigen Podiumsdiskussion mit dem Titel “Climate change in German viticulture: challenges and adaptation strategies” ein, um die Ergebnisse und Erfahrungen der Summer School zu diskutieren. Freuen Sie sich auf renommierte Speaker aus Politik und der Weinwelt. Abgerundet wird der Nachmittag mit einer Weinprobe.



Wir freuen uns über folgende Gäste auf dem Podium:

•Prof. Dr. Oliver Trapp, JKI Siebeldingen

•Prof. Dr. Michael Rademacher, TH Bingen

•Christine Schneider, Mitglied Europäisches Parlament

•Christin Wagner, Rebschule Freytag

•Hans Rebholz, Weingut Ökonomierat Rebholz

•Karl Rummel, Bio-Weingut Rummel



Für unsere Planung bitten wir um eine kurze Anmeldung per E-Mail an Louisa.Fruth@dlr.rlp.de bis zum 23.06.2025.



Über Newclim

Hauptziel von Newclim ist die Entwicklung einer Lehreinheit und digitalen Plattform mit Open-Source-Bildungsmaterialien zu Klimawandel und nachhaltigeren Praktiken in der Landwirtschaft, insbesondere für die Dauerkulturen Apfel und Weintraube. Newclim ist ein von Erasmus+ finanziertes EU Kooperationsprojekt, an dem drei europäische Universitäten und ein assoziierter Partner aus Chile beteiligt sind. So trägt das Projekt zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Universitäten innerhalb und außerhalb der EU bei. Das Projekt läuft von 2023 bis 2026. Im Sommer 2024 wurde durch die Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) bereits eine erste Summer School ausgerichtet. 2025 ist der Weincampus Neustadt an der Reihe. 2026 wird eine dritte und letzte Summer School am L'Institut Agro stattfinden.

