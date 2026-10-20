Diversity: „Tag des Sehens“ an der HWG LU
Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) lädt ein zum Aktionstag „Tag des Sehens“ am 27.10.2026 von 13-17.00 Uhr.
Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet eine Hörfilmvorführung (Dauer ca. 15 Minuten), eine Mitmachaktion, bei der sich die Gäste u.a. mit Simulationsbrillen über Sehbehinderungen informieren können, sowie ein „Café im Dunkeln“. Für das leibliche Wohl ist also gesorgt. Der Erlös aus dem Café wird für eine karitative Einrichtung gespendet.
Die von der Abteilung Diversity initiierte und organisierte Veranstaltung steht allen Interessierten offen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Veranstaltungsort:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft
A-Gebäude, EG
Konferenzraum II (A0.004) und Konferenzraum III (A.002)
Fachkontakt:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Petra Schorat-Waly
Tel. 0621/5203-358
E-Mail: petra.schorat-waly@hwg-lu.de / diversity@hwg-lu.de