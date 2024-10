Deutschlandstipendium 2024/2025: 35 Studierende erhalten begehrte Förderung

Im feierlichen Rahmen des BASF-Gesellschaftshauses und im Beisein von Förderern, Angehörigen und Freunden erhielten am 16. Oktober 35 Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) in Anerkennung ihrer herausragenden hochschulischen und ehrenamtlichen Leistungen das begehrte Deutschlandstipendium aus den Händen ihrer Förderer. Damit dürfen sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten für die Laufzeit von einem Jahr über eine monatliche Förderung von 300 Euro freuen.Ausgewählt wurden die Stipendiatinnen und Stipendiaten aus einer Gruppe von 145 Studierenden, die sich dieses Jahr für das Deutschlandstipendium beworben hatten. Bewerben können sich alle Studierenden der HWG LU im Juli/August jeden Jahres.Das Deutschlandstipendium fördert Studierende sowie Studienanfängerinnen und Studienanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Sie erhalten 300 Euro monatlich – die Hälfte vom Bund und die andere Hälfte von privaten Stiftern. Dieses Bündnis aus zivilgesellschaftlichem Engagement und staatlicher Förderung ist das Besondere am Deutschlandstipendium.Zwanzig Förderer engagieren sich im Studienjahr 2024/2025 an der HWG LU für das Deutschlandstipendium:MLP Finanzberatung SE,Lotto-Stiftung RLP,Meininger Verlag,Karl Joseph Wagner-Stiftung,Hochschulrat der HWG LU,Förderverein Gesundheitsökonomie an der HWG LU,Gleichstellung der HWG LUFreunde und Förderer der Hochschule LudwigshafenHR Consulting GmbH,Sparkasse VorderpfalzSchloss Wachenheim AG.sebena GmbHMOSTER Elektrogroßhandelsgesell. mbHBASFDiakonissen-Stiftungs-Krankenhaus SpeyerPfalzwerke AG LudwigshafenGraduate School Rhein-NeckarWISAG Dienstleistungsholding GmbHBürgerStiftung Ludwigshafensowie private Förderer.„Für das Engagement und die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel bedanke ich mich stellvertretend für das gesamt Präsidium der Hochschule sowie im Namen der Stipendiat*innen ausdrücklich! Diese finanzielle Unterstützung ist ein wichtiger Pfeiler, der das Deutschlandstipendium erst ermöglicht“, betonte Prof. Dr. Nina Knape, Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Diversität bei der Urkundenvergabe.