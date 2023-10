Deutschlandstipendium 2023/2024 – 30 Stipendien von 17 Förderern

In diesem Jahr haben sich 161 Studierenden für das Deutschlandstipendium beworben. Die 30 ausgewählten Stipendiatinnen und Stipendiaten erhielten am Mittwoch, 25.10.2023, ihre Stipendienurkunden aus den Händen von Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller. Das monatliche Stipendium in Höhe von 300 Euro verschafft den Studierenden mehr finanziellen Freiraum, um sich noch besser auf das Studium konzentrieren können.In seinem Grußwort stellte Hochschulpräsident Piller heraus, wie wichtig es sei, Menschen die trotz gesellschaftlichem Engagement und privater Herausforderungen ihr Studium mit viel Leistungsbereitschaft stemmten, zu unterstützen. „Das Deutschlandstipendium ist ein sehr gutes Instrument, um die Stipendiatinnen und Stipendiaten weiter in ihrem Tun zu bestärken.“, so Piller.Seinen Dank richtete Gunther Piller auch an die Förderer, ohne die das Deutschlandstipendium nicht möglich wäre: Schließlich sind sie es, die das Stipendium mit 150 Euro monatlich unterstützen und so zusammen mit 150 Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Gesamtbetrag von 300 Euro bereitstellen.Und die Riege der Förderer an der HWG LU wächst stetig. Zu den 17 Sponsoren gehören:MLP Finanzberatung SE,Lotto-Stiftung RLP,Meininger Verlag,Karl Joseph Wagner-Stiftung,Hochschulrat der HWG LU,Förderverein Gesundheitsökonomie an der HWG LU,Gleichstellung der HWG LUFreunde und Förderer der Hochschule LudwigshafenHR Consulting GmbH,Sparkasse VorderpfalzSchloss Wachenheim AG.sebena Naumann e.K.,MOSTER Elektrogroßhandelsgesell. mbHBASFDiakonissen-Stiftungs-Krankenhaus SpeyerPfalzwerke AG Ludwigshafensowie private Förderer.Für das Engagement und die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel bedankt sich die Hochschulleitung auch im Namen der Stipendiatinnen und Stipendiaten ausdrücklich.Im Anschluss an den offiziellen Teil hatten sowohl die Stipendiat*innen als auch die anwesenden Förderer die Möglichkeit, sich in einem ersten Gespräch auszutauschen. Diese wurde sehr rege wahrgenommen. Mit einem Glas Sekt und leckeren Häppchen konnten die Stipendiat*innen auch gemeinsam mit Familienangehörigen und Freunden ihr Deutschlandstipendium feiern. Die Feier fand dieses Jahr in einem ganz besonderen Ambiente statt. Das Prinzregententheater Ludwigshafen war Gastgeber. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten erlebten gemeinsam mit ihren Förderern und Gästen einen besonderen Abend. Nach der Urkundenübergabe war das Theaterstück „Hirn + Mann = Adonis“ der Höhepunkt des Abends. An dieser Stelle gilt unser Dank den Schauspielern und dem gesamten Team des Theaters.Ab Mitte April 2024 können sich interessierte Studierende für die nächste Förderrunde des Deutschlandstipendiums an der HWG LU bewerben.