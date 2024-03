20 Jahre Kinderuni an der HWG LU!

Die Kinderuni der HWG LU für Kindern zwischen acht und zwölf Jahren gibt es 2024 seit genau 20 Jahren! Das feiert die Hochschule mit je drei Kinderuni-Vorlesungen im Sommersemester und im Wintersemester. Zudem ist die Kinderuni im Juni umrahmt von einem bunten Familienfest mit Spiel und Spaß und ausnahmsweise auch geöffnet für Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder.Das Programm für das Sommersemester startet am Mittwoch, dem 20.03.2024 um 16.30 Uhr mit einer Kinderuni zum Thema „Ostern“. Auf kindgerechte Weise gehen Pfarrerin Susanne Schramm und Patoralreferentin Luise Gruender in Raum A 103 im A-Gebäude der Hochschule Ludwigshafen gemeinsam mit den Kids der Frage nach, was Christen eigentlich an Ostern feiern. Natürlich spüren sie dabei auch den österlichen Traditionen nach und gehen der Sache mit den Hasen auf den Grund.Am Mittwoch, dem 17.04.2024, geht es dann ab 16.30 Uhr mit Facility Manager Herbert Stork auf Entdeckungsreise durch die weniger bekannten Räumlichkeiten der Hochschule. Beim Blick hinter die Kulissen zeigt Herbert Stork dabei, was Hausmeister heute alles leisten und wie sie zum Funktionieren einer Hochschule beitragen. Treffpunkt ist auch hier Raum A 103 im A-Gebäude der Hochschule.Als krönender Abschluss des Sommersemesters wartet dann am Mittwoch, dem 26.06.2024, die Jubiläums-Kinderuni auf die kleinen und ausnahmsweise auch großen Gäste: Ab 15.00 Uhr heißt es dann in und vor der Aula (A-Gebäude, EG) auf zur „Expedition Ernährung – durch das Labyrinth von Pommes, Burgern und Eiscreme.“ Die Expeditionsleiter Prof. Dr. Armin Leibig und Annika Werner vom Studiengang Pflegepädagogik nehmen dabei die Kids und ihre Familien mit ins Leckerland, wo köstliche Verheißungen, aber auch manche Gefahren warten. Umrahmt wird die Jubiläums-Kinderuni von einem bunten Familienfest: Gemeinsam mit Kinderuni-Dozierenden der letzten 20 Jahre gestaltet die Hochschule einen lustigen Nachmittag mit vielen Aktionen.Die Kinderuni-Vorlesungen sind kostenfrei und stehen allen Kindern zwischen acht und zwölf Jahren offen. Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Platzzahl erforderlich.Die Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes.