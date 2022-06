"poetry on the road" 2022: Lesung von Herta Müller auf 25. September verschoben

Die „poetry on the road“-Veranstaltung mit Herta Müller am 3. Juni 2022 im Theater Bremen muss aus gesundheitlichen Gründen leider verschoben werden. Der neue Termin ist der 25. September, 18 Uhr, im Theater Bremen. Die erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an der Theaterkasse des Theaters am Goetheplatz zurückgegeben werden.Seit über zwei Jahrzehnten ist das jährliche Festival fester Bestandteil der Bremer Kulturszene. Es wird veranstaltet von der Hochschule Bremen und Radio Bremen. Autorinnen und Autoren der Weltliteratur Seite an Seite mit hochinteressanten Neuentdeckungen – die Themen so vielfältig wie die Präsentationen: „poetry on the road“ überrascht in jedem Jahr mit dem erstaunlichen Formen- und Medienreichtum zeitgenössischer Poesie.Mehr als 670 renommierte und international hoch angesehene Autorinnen und Autoren aus 65 Nationen sind seit Beginn des Festivals in der Hansestadt aufgetreten. Bremen hat seinen Platz gefunden auf dem literarischen Globus – als Freihafen und weltoffene Metropole der internationalen Poesie.Internationale Größen der Poesieszene, wie Lars Gustafsson, Cees Nooteboom, Judith Holofernes, Hans Magnus Enzensberger, Les Murray, Etta Scollo, Durs Grünbein, Ulla Hahn, Nora Gomringer, Paul Maar, Günter Kunert, Anne Waldmann, Bei Dao, Reiner Kunze, Adam Zagajewski, Eugen Gomringer, Gerhard Rühm, Ernesto Cardenal, Wolf Biermann, Gioconda Belli – um nur einige zu erwähnen – haben inzwischen weltweit die Kunde verbreitet, dass in der Heimat der Stadtmusikanten auch Dichterstimmen mit einer außerordentlichen Publikumsresonanz rechnen können.Weitere Infos unter www.poetry-on-the-road.com