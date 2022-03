Zukunftstag am 28. April 2022 an der Hochschule Bremen für Mädchen und Jungen - dieses Mail digital

Auch in diesem Jahr findet der Zukunftstag (Girls' und Boys'Day) wieder statt – und die Hochschule Bremen ist wieder digital dabei. Dieser Tag bietet Schülerinnen und Schülern auch in Pandemiezeiten die Möglichkeit zur Berufsorientierung.Mädchen haben Gelegenheit, in männerdominierte Berufe und Studiengänge hineinzuschnuppern. So können sie an der Hochschule Bremen zum Beispiel einen Einblick in das Berufsbild der Wirtschaftsingenieurin bekommen oder Maschinenbau live erleben. Jungen wiederum lernen frauendominierte Studiengänge und Berufe besser kennen. Hier stehen beispielsweise chinesische Schriftzeichen oder ein interaktiver Einblick in eine Pflegesituation auf dem Programm.Die Angebote richten sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 16 Jahren. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entstehen keine Kosten. Die Anmeldung ist ab sofort über die offiziellen Seiten des Girls’ Day und Boys’ Day möglich: