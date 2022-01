Workshop "Wie finde ich ein passendes Studium?" hat noch freie Plätze

Das passende Studium aus über 10.000 Bachelor-Studiengängen in Deutschland zu finden ist nicht leicht. Wer soll sich da auskennen? Für alle, die sich noch orientieren, bietet die Hochschule Bremen in den Bremer Zeugnisferien einen Online-Workshop zum Thema: „Wie finde ich ein passendes Studium?“ an: Montag, 31. Januar 2022, von 10:30 bis 13 Uhr.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereiten sich auf den Workshop durch eine Online-Vorbereitung (ca. 30 Minuten Bearbeitungsdauer) vor und erhalten so wichtige Informationen zum System Hochschule, zu Bewerbungen, Kosten und zur Finanzierung.Unter dem folgenden Link finden sich weitere Infos, die Online-Vorbereitung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung: https://t1p.de/x11j Für alle, die an diesem Termin nicht teilnehmen können, hat die Hochschule Bremen weitere Workshops in diesem Jahr auf dem Programm. Die Hochschule Bremen bietet auch regelmäßig Online-Seminare mit Infos rund um ein Studium, Bewerbung und Zulassung für Studieninteressierte und Eltern an. Die kommenden Veranstaltungen finden sich hier: https://t1p.de/y6owc