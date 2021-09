"Wie unterstütze ich mein Kind bei der Studienwahl?"

Mit zahlreichen Online-Veranstaltungen hilft die Zentrale Studienberatung der Hochschule Bremen bei der Studienorientierung. Einige dieser Beratungsangebote richten sich auch an Eltern, die ihre Kinder bei der Wahl des richtigen Studiengangs beratend unterstützen möchten. „Studieninfos für Eltern: Orientieren, entscheiden, bewerben“ werden Eltern ein Überblick über das Studium an der Hochschule Bremen gegeben und Orientierungshilfen gegeben, verbunden mit Tipps, worauf bei der Entscheidung für einen Studiengang zu achten ist und wie sie als Eltern am besten bei der Studienwahl unterstützen können. Die nächsten Veranstaltungen für Eltern sind am Donnerstag, dem 7. Oktober, und Dienstag, dem 7. Dezember 2021, jeweils um 17:30 Uhr.Die Anmeldung zum Online-Beratungsangebot für Eltern ist ganz einfach: Mit Rechner oder Smartphone am jeweiligen Termin den virtuellen Seminarraum betreten unter: https://t1p.de/lt6gf und Kopfhörer bzw. Lautsprecher einschaltenWeitere Beratungstermine der Zentralen Studienberatung finden sich hier: https://www.hs-bremen.de/studieren/rund-ums-studium/beratung-und-service/#c4162