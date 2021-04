"Wie unterstütze ich mein Kind bei der Studienwahl?" mit Terminen im April und Mai

Zahlreiche Online-Veranstaltungen der Studienberatung der Hochschule Bremen (HSB) helfen bei der Studienorientierung. Diese Angebote richten sich nicht nur an Studieninteressierte, sondern auch an Eltern, die ihre Kinder bei der Studienwahl unterstützen möchten. Ebenso gibt es Beratungsangebote für Studierende, die als Eltern im Studium besondere Unterstützung brauchen.In „Studieninfos für Eltern! Orientieren, entscheiden, bewerben“ wird Eltern für die Unterstützung ihrer Kinder bei der Studienwahl ein Überblick über das Studium heute gegeben und Orientierungshilfen aufgezeigt, Tipps gegeben, worauf bei der Studienwahl geachtet werden sollte und wie sie als Eltern am besten bei der Studienwahl unterstützen können.(jeweils 17.30 Uhr): 22. April 2021, 20. Mai 2021Studieren mit Kind?Ein Studium und Kinder "unter einen Hut" zu bekommen erfordert Organisationstalent und Durchhaltevermögen. Dennoch gibt es wohl kaum eine größere Motivation und einen schöneren Grund, sein Studium schaffen zu wollen, als das eigene Kind. Welche bürokratischen und organisatorischen Dinge sollten beachtet werden? Welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Ab welchem Alter, wo und in welcher Form kann mein Kind betreut werden? Welche Angebote gibt es seitens der HSB? Wie finde ich in meine neue Rolle und wer berät mich, wenn ich mit meinem Kind ein Auslandssemester einlegen will? Sollte ich als Schwangere ein Studium beginnen?Über all diese Themen informiert Sie das "Familienbüro für Studierende".28. April 2021 (10.30 Uhr)So einfach geht's: Mit Rechner oder Smartphone am jeweiligen Datum den virtuellen Seminarraum ( https://t1p.de/hsb-online ) betreten und Kopfhörer/Lautsprecher anschalten.Die Zentrale Studienberatung unterstützt und berät in weiteren Online-Veranstaltungen bei der Studienwahl: https://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/angebot/beratungen/messen/