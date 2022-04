Die diesjährige Ringvorlesung des Forschungsclusters „Region im Wandel“ an der Hochschule Bremen widmet sich dem Thema „Was tut Bremen für den Klimaschutz?“. Prof. Dr.-Ing. Anja Noke und ihre studentischen Co-Organisatorinnen Patrizia Müller und Katjana Wolfmeier wollen in dieser Vorlesungsreihe klären, welche Innovationen und Konzepte in Wissenschaft, Unternehmen und Gesellschaft für die Herausforderungen des Klimawandels existieren. Welche Lösungen werden für die Bereiche Energie, Industrie, Gebäude und Wohnen sowie Biodiversität und nachhaltiger Konsum in Bremen und umzu erarbeitet? Welche Menschen stecken hinter diesen Konzepten? Um diese Fragen möglichst vielfältig zu beleuchten, lädt das Organisationsteam jede Woche Spezialistinnen und Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen ein und organisiert vier Exkursionen zu spannenden Projektbeispielen aus der Praxis.Beim Starttermin am 27. April 2022 steht die Klimaschutzstrategie des Landes Bremen im Mittelpunkt. Anschließend folgen wöchentliche Termine mit wechselnden Themen. Das vollständige Programm findet sich online unter: www.hs-bremen.de/fdn Die Ringvorlesung wird für Studierende der Hochschule Bremen als Wahlmodul angeboten und richtet sich zudem an die interessierte Öffentlichkeit. Alle Vorträge finden jeweils ab 17:30 Uhr im Hansewasser-Hörsaal der Hochschule Bremen, UB-Gebäude, Neustadtswall 27b statt. Die Teilnahme ist kostenlos.