"Straßburg Zwei - Ufer": Ausstellung vom 17. bis 25. Februar im Institut français Bremen

„Straßburg Zwei - Ufer“ ist ein Studienprojekt der ENSAS Strasbourg und der Hochschule Bremen über die Neugestaltung einer der größten europäischen Binnenhäfe. Zur Eröffnung der Ausstellung am 17. Februar 2022 um 19 Uhr sprechen Prof. Dominik Neidlinger und Pascale Marion von der „École nationale supérieure d‘architecture de Strasbourg“. Die Ausstellung vom 17. bis 25. Februar im Institut français Bremen (Contrescarpe 19, 28203 Bremen) zeigt Projekte von Studierenden der ENSAS und der School of Architecture Bremen. Dabei handelt sich es um ein gemeinsames Projekt von Prof. Dominik Neidlinger, Pascale Marion (ENSAS) und Prof. Clemens Bonnen, Prof. Klaus Schäfer (Hochschule Bremen, Fakultät Architektur, Bau und Umwelt, School of Architecture Bremen (SoAB); Tutorinnen: Christin Albrecht, Nina Möllering (SoAB).Eröffnet wird die Ausstellung mit einem Vortrag am 17. Februar 2022 um 19 Uhr von Prof. Dominik Neidlinger und der Architektin Pascale MarionDer Eintritt ist frei.Die Modellregion Straßburg/Kehl umfasst einen der größten europäischen Binnenhäfen. Wie bei vielen anderen französischen Großstädten in Flusslage, steht die geplante Transformation eines Industrieareals für eine derzeit beispielhafte Urbanisierung. Der besondere Reiz liegt hier in der engen Verknüpfung über den Rhein zwischen der (Weinbrenner-)Stadt Kehl mit einem kleinstädtischen Gepräge und der Metropolregion Strasbourg. In idealer Weise verbindet innerhalb von 20 Minuten eine Trambahn die Mittelpunkte beider Städte miteinander. Prof. Dominik Neidlinger und die Architektin Pascale Marion von der École nationale supérieure d‘architecture de Strasbourg werden anlässlich der Eröffnung in einem Vortrag über die Pläne zu „Straßburg Zwei - Uferr“ berichten, einem für die Bremer Hafenentwicklung zweifellos spannenden Projekt. Die Ausstellung im Institut français Bremen zeigt Projekte von Studierenden der ENSAS und der School of Architecture Bremen.Für die Veranstaltung gilt eine 2G plus-Regelung, zusätzlich wird um vorherige Anmeldung gebeten: Kultur.bremen@institutfrancais.de Mehr Informationen finden sich hier: