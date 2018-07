Professor Dr. Hans H. Bass zum Mitglied des "Team Europe" ernannt

Dr. Hans H. Bass, Professor für internationale Wirtschaft an der Hochschule Bremen, ist zum Mitglied des „Team Europe“ ernannt worden, dem Rednerdienst der Europäischen Kommission und der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland. In Vorträgen, Interviews und Diskussionen erläutern die Mitglieder des „Team Europe“ die komplexen europapolitischen Zusammenhänge. Professor Bass ist dabei spezialisiert auf Fragen der Außenwirtschaftspolitik und der Entwicklungspolitik der Europäischen Union. Seine Ernennung erfolgte zum 30. Juni 2018 und gilt zunächst für ein Jahr.



Europaweit sind im „Team Europe" ca. 350 Referent/innen in 11 Mitgliedstaaten vertreten. Das deutsche „Team Europe“ gehört mit seinen derzeit ca. 55 Mitgliedern zu den größten nationalen Netzwerken, zusammen mit Italien, Frankreich und Spanien.

