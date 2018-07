Papier als Material für künstlerische Gestaltung - Zwei Seminare ab August

Für alle, die sich künstlerisch mit dem Material Papier auseinandersetzen möchten, bietet das Weiterbildungsstudium „Gestaltende Kunst“ der Hochschule Bremen und der Hochschule für Künste zwei Veranstaltungen im August und September an.In dem Wochenendseminar „Der Scherenschnitt und Kunst und Illustration“ (31. August bis 2. September; VANR 9783) mit der Illustratorin und Künstlerin Katharina Berndt wird der Scherenschnitt - eine der ältesten Kunsttechniken der Welt - mit neuem Leben gefüllt. Im Mittelpunkt steht die Technik des Scherenschnitts mit der Reduktion auf die beiden Farben Schwarz und Weiß.Die Vielfalt der künstlerischen Arbeit mit Papier wird in der semesterbegleitenden Veranstaltung „Papierskulpturen – falten, schneiden, formen“ (29. bis 26. September, fünf Mittwoch-Termine; VANR 9806) mit der Künstlerin Sabine Emmerich aufgegriffen. Die Einführung in die Papierkunst beginnt mit „Fingerübungen“: Grundtechniken im Umgang mit dem Material Papier. Aufbauend auf diesen Grundtechniken finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem eigenen Thema und entwickeln eine persönliche Arbeit.Die Anmeldung zu beiden Veranstaltungen ist online und per E-Mail möglich und sollte möglichst 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn erfolgen.Weitere Informationen und Anmeldung: Martina Gilicki, Hochschule Bremen, Koordinierungsstelle für Weiterbildung, 0421-5905-4162, koowb@hs-bremen.de