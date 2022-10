Öffentliche Veranstaltung über die (un)regulierte Autonomie in der Schifffahrt

„Nicht nur technische, sondern insbesondere rechtliche Fragen sind Herausforderungen, um die Autonomisierung der Schifffahrt schrittweise realisieren zu können“, sagt Nautikprofessor Thomas Jung der HSB, der die Veranstaltung mitorganisiert. „Der Workshop der DGON wird diese Themen diskutieren, und die Ergebnisse an die Politik adressieren, um die Rahmenbedingungen für die weitere Digitalisierung der Schifffahrt zu schaffen.“ Die Veranstaltung am Flughafendamm 40 beginnt um 14:30 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Das Air-Port-Lab – Center for Aerospace and Maritime Systems der HSB ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die Straßenbahnlinie 6, Haltestelle Flughafen, gut zu erreichen. Eine Anmeldung für den Workshop ist nicht erforderlich.14:30 Uhr: Begrüßung und Einführung durch die Leitung der DGON, Arbeitsgruppe Autonome Maritime Systeme im Audimax14:45 Uhr: Haftung beim Schiffszusammenstoß unter Beteiligung autonom fahrender Schiffe, Dr. Philipp Etzkorn / Rechtsreferendar am OLG Frankfurt a.M.15:15 Uhr: Registrierung autonomer Schiffe beim Flaggenstaat und Anerkennung von Zertifikaten durch Küsten- und Hafenstaaten, Eva Ricarda Lange / Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Bremen im Fachbereich Rechtswissenschaft)15:45 Uhr: Maritime Verkehrssicherung in Zeiten der Autonomisierung, Dr. Michael Stadermann / Wissenschaftlicher Mitarbeiter am DLR Institut zum Schutz maritimer Infrastrukturen, Bremerhaven16:15 Uhr: Panelgespräch / Diskussion17:00 Uhr Ende der Veranstaltung