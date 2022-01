Noch einige freie Studienplätze zum Sommersemester 2022 an der Hochschule Bremen

Die Hochschule Bremen hat zum Sommersemester 2022 in einem Bachelor- und acht Master-Studiengängen noch einige Studienplätze zu vergeben. Im einzelnen sind dies:· Internationaler Studiengang Pflege B.Sc.· Bionik: Mobile Systeme M.Sc.· Business Management M.A.· Electronics Engineering M.Sc.· Informatik M.Sc.· IS nachhaltige Freizeit- und Tourismusentwicklung M.A.· IS Technische und Angewandte Biologie M.Sc.· Praxisforschung und Innovation in der Sozialen Arbeit M.A.· Schiffbau und Meerestechnik M.Eng.Diese Studiengänge sind im Bewerbungsportal „CampInO“ ( campino.hs-bremen.de ) aufgeführt. Sofern die ZulassungsvoraussetzungenBis zumkönnen sich Interessierte für einen der oben aufgeführten Studiengänge bewerben.Hinweise zu den Studiengängen, den Zulassungsvoraussetzungen sowie zum Bewerbungs- und Zulassungsverfahren finden sich unter: https://www.hs-bremen.de/studieren/vor-dem-studium/bewerbung-und-zulassung/ . Von dort geht es zum Bewerbungsportal „CampInO“ (Campus Informationen Online), zu finden unter den Überschriften „Bewerbung für ein Bachelor-Studium“ bzw. „Bewerbung für ein Master-Studium“.Wer direkt zum Bewerbungsportal gelangen möchte, geht über die Hochschul-Startseite ( www.hs-bremen.de ) zu den „Quicklinks“, den Button „CampInO“ aktivieren und dort den weiteren Anweisungen folgen.