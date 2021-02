Neues Format: "Ask-a-Student" der Hochschule Bremen geht am 22. Februar an den Start

Vielen Studieninteressierten stellen sich viele Fragen zum konkreten Studien-Alltag: Wie fühlt sich das Studium an der Hochschule Bremen an? Wie genau sieht eigentlich der Alltag aus? Wie läuft das mit der Wohnungssuche? Wie finanziert man eigentlich so ein Studium? Wo lässt es sich gut lernen? Und, und, und...?Ein neues Format der Zentralen Studienberatung der Hochschule Bremen bietet Antworten auf diese Fragen: Unter dem Titel „Ask-a-Student“ geben Studierende der Hochschule Bremen Antworten und berichten von ihren eigenen Erfahrungen. Ab Montag, dem 22. Februar 2021, gibt es die Fragerunde jeden Montag in der Zeit von 17 bis 18 Uhr. Jeweils zwei Studierende der Hochschule Bremen aus verschiedenen Studiengängen stellen sich den Fragen.Und so funktioniert´s:· Einfach innerhalb der Fragestunde auf den Link zum virtuellen Raum klicken: https://t1p.de/2nsc · Es wird das Konferenzsystem „BigBlueButton“ genutzt und dafür lediglich ein Webbrowser benötigt.· Die Teilnahme ist entweder mit Kamera, Mikrofon oder auch nur via Chat möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Den Auftakt machen am 22. Februar (17 bis 18 Uhr) zwei Studentinnen aus dem Internationalen Studiengang Angewandte Freizeitwissenschaft und dem Studiengang Betriebswirtschaft / Internationales Management.Die Woche darauf (1. März) stehen zur gleichen Uhrzeit zwei Studierende aus dem Europäischen Studiengängen Wirtschaft und Verwaltung und dem Internationalen Studiengang Tourismusmanagement Rede und Antwort.Allen, die sich noch intensiver über ihren Wunsch-Studiengang austauschen möchten, bietet die Hochschule Bremen diese Möglichkeit über das Projekt Rent-a-Student. Termine und Infos zu beiden Projekten unter: www.hs-bremen.de/...