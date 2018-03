Neu ab August 2018: Dualer Studiengang Management im Handel B.A. integriert den neuen Ausbildungsberuf "Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce"

Die Ausbildungsordnung für die neu geschaffene Berufsausbildung zum Kaufmann und zur Kauffrau im E-Commerce wurde am 18. Dezember 2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trittin Kraft. Der Duale Studiengang Management im Handel (DSMiH) an der Hochschule Bremen ermöglicht seinen Partnerunternehmen, ab Sommer 2018 diesen Ausbildungsgang parallel zum Studium zu belegen.In Kooperation mit der Handelskammer Bremen bietet der DSMiH ein praxisintegriertes Studium an, mit dessen Inhalten und zeitlicher Struktur Studierende nach gut zwei Jahren an der Externenprüfung vor der Handelskammer Bremen als Kaufleute im Groß- und Außenhandel, Einzelhandel oder Büromanagement teilnehmen können - und in einem ersten Pilotprojekt nun auch als Kaufleute im E-Commerce. „Der DSMiH hat die Digitalisierung des Handels von Beginn an als wichtiges Thema im Studium verankert und integriert mit großer Freude diesen neuen Berufsabschluss“, berichtet Prof. Dr. Martina Harms, Leiterin des DSMiH an der Hochschule Bremen.Die Studierenden absolvieren im DSMiH ein interessantes und anspruchsvolles Programm: Theoriephasen an der Hochschule Bremen und Praxisphasen im Unternehmen wechseln sich im dreimonatigen Rhythmus ab – Semesterferien im klassischen Sinne gibt es im dualen Studiengang nicht. Dafür verfügen die Absolventinnen und Absolventen nach dreieinhalb Jahren neben dem akademischen Titel „Bachelor of Arts“ in der Regel auch über einen Abschluss in einem kaufmännischen Beruf und haben neben dem Studium wertvolle Praxiserfahrung erworben.Nähere Informationen zum Studiengang und den einschlägigen Berufsabschlüssen unter: www.dsmih.hs-bremen.de oder direkt über die Ansprechpartnerinnen des Studiengangs.Infos über den neuen Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce“: https://www.handelskammer-bremen.de/Ausbildung_und_Weiterbildung/Berufliche_Ausbildung/Berufe_A_Z/kaufmann-e-commerce/3931312