Naturwissenschaftlich-technische Studiengänge bieten Einblicke in den Vorlesungsalltag

Wie fühlt es sich an zu studieren? Warum heißt eine Vorlesung „Vorlesung“, und was passiert da eigentlich? Die Hochschule Bremen lädt Studieninteressierte ein, dies selbst herauszufinden. 13 Studiengänge aus dem naturwissenschaftlich-technischenBereich laden in diesem Semester zum Schnupperstudium ein.Die angebotenen Veranstaltungen können unter www.rent-a-student.hs-bremen.de in einem Onlineformular eingesehen und gebucht werden. Die Teilnahme ist kostenlos und in diesem Semester noch bis zum 22. Juni 2018 möglich.Parallel zum neuen Schnupperstudium können weiterhin begleitete Besuche von Vorlesungen über das Projekt „Rent a Student“ der Hochschule Bremen organisiert werden. Dabei begleiten Studierende Studieninteressierte und beantworten ihre Fragen rund um ihren Wunsch-Studiengang und den Hochschulalltag. Anmeldungen sind ebenfalls unter www.rent-a-student.hs-bremen.de möglich.