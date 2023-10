Nachwuchssicherung: 17. Bremer Schifffahrtskongress an der HSB

Bei der zweitägigen Veranstaltung diskutieren die Teilnehmenden die Herausforderungen, Strategien und Erfolge, wie die Branche Nachwuchs sichern und Personal langfristig an sich binden kann. Hier geht es insbesondere auch um die Rolle der Werften und Reedereien. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Mitarbeiterbindung ist das maritime Gesundheitsmanagement – besonders in Krisenzeiten. Neue Berufsbilder in der maritimen Wirtschaft werden ebenfalls vorgestellt. Im Rahmen des 17. Bremer Schifffahrtskongresses vergibt die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e.V. (BBS e.V.) am 10. Oktober abends die Auszeichnung „Exzellenter Ausbildungsbetrieb und Ausbilder 2023“.Die Hochschule Bremen bildet in ihren maritimen Studiengängen zahlreiche Fachkräfte aus. So sind die Studiengänge im Bereich Nautik, Shipping & Chartering sowie Schiffbau & Meerestechnik sehr international aufgestellt. Sie bieten größtenteils englischsprachige Programme: Von den mehr als 400 Studierenden kommen fast die Hälfte aus dem Ausland. Ein integraler Bestandteil der nautischen Ausbildung und maritimen Forschung an der HSB sind ihre Simulatoren. Die Studierenden werden darin auf die Aufgaben an Bord vorbereitet. Die Ausbildung von Lots:innen findet ebenfalls in den Simulatoren statt. Die Industrie braucht die Unterstützung der Hochschule in der Forschung – zum Beispiel bei der Risikoanalyse und der Untersuchung von Unfällen, bei denen die Simulatoren intensiv genutzt werden.Die nachhaltige Nutzung der Meere unter anderem als Verkehrsträger und Ressource ist eine wichtige Herausforderung für Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit seinem Forschungs- und Lehrangebot leistet der Forschungscluster „Blue Sciences“ der HSB hier einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung von maritimer Wirtschaft und Technologie unter Berücksichtigung der marinen Umwelt.