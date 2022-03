Monique Jüttner ist neue Architektur-Professorin der Hochschule Bremen

Fachgebiet "Entwerfen, Baukonstruktion und Material" in der Fakultät Architektur, Bau und Umwelt

Mit Wirkung zum 1. März 2022 wurde Monique Jüttner zur Professorin für „Entwerfen, Baukonstruktion und Material“ in der Fakultät Architektur, Bau und Umwelt der Hochschule Bremen ernannt. Die Professur nimmt die räumlich-atmosphärischen und die sozial-ökologischen Dimensionen von Baukonstruktion und Materialität in den Blick und verankert das ‚Architektur machen‘ als Praxislabor im Architekturstudium an der Hochschule Bremen.



Vor ihrem Ruf an die Weser war die 41-Jährige in verschiedenen Architekturbüros in der Schweiz als Projektleiterin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus beschäftigt. Verschiedene Lehr- und Forschungstätigkeiten führten sie zuvor als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die Technische Universität in München, als Lecturer an die German University in Kairo und für einen Lehrauftrag an die Technische Universität Berlin.



Monique Jüttner hat an der Hochschule Lausitz in Cottbus und an der Accademia di Architettura Mendrisio in der Schweiz Architektur studiert und arbeitet aktuell am Abschluss ihrer Promotion an der BTU Cottbus.