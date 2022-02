"MasterCOMPOSITE IDEA": Ein Arbeits- und Wohnhaus für mich (und andere) - Projekt des Master-Studiengangs Architektur an der Hochschule Bremen

Ausstellung der School of Architecture Bremen vom 21. Februar bis 1. April

Im Rahmen einer Ausstellung der School of Architecture, die vom 21. Februar bis 1. April 2022 in der Hochschule Bremen (Neustadtswall 30, AB-Gebäude, AB-Galerie im Erdgeschoss) wird ein aus verschiedenen Projekten zusammengesetztes „Capriccio“ in einer fiktiven bremischen Umgebung gezeigt. Titel der Ausstellung: „MasterCOMPOSITE IDEA: Ein Arbeits- und Wohnhaus für mich (und andere)“. Die inszenierte Stadtlandschaft demonstriert, wie alte historische Schichten, morphologische Besonderheiten und unvorhergesehene Kollisionen eine unendliche Energiequelle für eine zeitgenössische Architekturproduktion sein können. Als Begriff der Kunsttheorie bezeichnet „Capriccio“ den absichtlichen, lustvollen Regelverstoß, die phantasievolle, spielerische Überschreitung der akademischen Normen, ohne die Norm außer Kraft zu setzen. Die Pläne verweisen zudem auf eine Architektur, die eine hohe Reaktionsfähigkeit auf die spezifischen Anforderungen mit einem festen Blick auf die Beziehung des Gebäudes zu seiner Umgebung verbindet. Gezeigt wird, wie Bremen an kleinen Orten exemplarisch weitergebaut, verdichtet und vitalisiert werden kann.