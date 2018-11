"Läuft. Oder nicht?" Info-Messe am 4. Dezember 2018 für alle, die am Studium (ver-)zweifeln

23.11.18

Im Laufe des Studiums brechen bundesweit ein Drittel der Studierenden ein Studium ab oder kommen zumindest stark ins Straucheln. Wenn Studierende überlegen, ob das gewählte Studienfach das richtige ist, ihr Zeitmanagement aus dem Ruder läuft oder die Finanzen nicht stimmen, wenn sie über eine alternative Ausbildung nachdenken oder ganz generell Fragen zur Bewerbung haben, kann es sich lohnen, inne zu halten und sich neu zu orientieren. Am Dienstag, dem 4. Dezember 2018, von 13 bis 14:30 Uhr, stehen diese Fragestellungen und Themen im Mittelpunkt einer öffentlichen Info-Messe an der Hochschule Bremen (HSB), Neustadtswall 30, 28199 Bremen, Foyer AB-Gebäude (Hochhaus).Mit der Info-Messe bietet die HSB Gelegenheit, in Gesprächen nach Alternativen zu suchen oder Lösungen für die eigene Unzufriedenheit zu ergründen. „Wir möchten die Studierenden ermutigen, sich aktiv mit ihren Fragen auseinander zu setzen und sich Unterstützung zu holen“, berichtet Dr. Monika Blaschke, Leiterin des Career Service an der HSB, „daher haben wir uns Experten ins Haus geholt und auch intern vernetzt, denn Studienzweifel geht uns alle an.“Handwerkskammer, Technikerschule, WISOAK, Handelskammer, Agentur für Arbeit und die cbm GmbH sind mit eigenen Ständen vertreten; Studienberatung, Career Service und das Zentrum für Lehren und Lernen der HSB bieten Beratungen an.Weitere Infos: http://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/angebot/beratungen/weitere/zweifel/