Knapp 500 Besucher:innen beim StudienINFOtag der HSB

Wieso ist das Bauteil leicht und dennoch fest? Warum kauft Google eine Firma für Heizungsthermostate? Was macht eine Schwangerschaft eigentlich so komplex? Welche Rolle spielt das Internet für den Handel? Mit diesen und vielen weiteren Fragen machten die 5 Fakultäten ihre Gäste an ihren Infoständen neugierig, als sie sie morgens im Foyer des AB-Gebäudes am Standort Neustadtswall empfingen. Von dort aus ging es für die Besucher:innen weiter zu Vorträgen und Besichtigungen von technischen und naturwissenschaftlichen Laboren, Live-Experimenten, Simulationsräumen im maritimen und gesundheitlichen Bereich sowie Führungen durch HSB-Gebäude und deren Räumlichkeiten.„Wir freuen uns sehr, dass wir nach einer längeren coronabedingten Pause unsere Hochschule wieder für interessierte Besucher:innen öffnen können“, sagt Rektorin Prof. Dr. Karin Luckey. „Ich danke allen HSB-MItarbeiter:innen, die diesen StudienINFOtag möglich gemacht haben."„Die HSB bietet mit ihrem vielfältigen, praxisorientierten und internationalen Studienangeboten hervorragende Perspektiven für den Karrierestart", so die Rektorin. "Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Mit ihren mittlerweile vier Standorten mitten in Bremen ist sie gut vernetzt und eine wichtige Impulsgeberin und Akteurin für die Weiterentwicklung der Region und die Themen der Zukunft. Studierende erhalten bei uns eine hoch qualifizierte Ausbildung für ihre berufliche (Weiter-)Entwicklung."