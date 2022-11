„KlimaWandelStadt“: Architekturstudierende der Bergischen Universität Wuppertal und HSB laden zur Ausstellungseröffnung an den Neustadtswall

Die Ausstellung ist das gemeinsame Werk von Architekturstudent:innen der Bergischen Universität Wuppertal, Prof. Dr.-Ing. Christoph Grafe, Daniel Spruth und Mara Traub. Das Konzept für die Ausstellung in der School of Architecture an der HSB entstand in Zusammenarbeit mit dem Leiter der HSB-Modellwerkstatt Holger Schoefer und Studierenden der School of Architecture Bremen (SoAB).„Die School of Architecture Bremen hat bereits mehrere Projekte mit Professor Christoph Grafe der Bergischen Universität Wuppertal initiiert und durchgeführt“, sagt Professor Clemens Bonnen, Leiter der Abteilung School of Architecture der HSB. „Sie ist für das Angebot der Ausstellungspräsentation sehr dankbar, zumal damit auch aktuelle curriculare Entwicklungen an der SoAB zur Implementierung der Nachhahltigkeitsaspekte bestens gefördert werden.“Prof. Dr.-Ing. Christoph Grafe von der Bergischen Universität Wuppertal erläutert: „Unsere Studierenden zeigen Untersuchungen zu traditionellen und zeitgenössischen Formen der Kontrolle des Klimas in Häusern und Städten, aber auch einen kleinen Ausblick auf Möglichkeiten der Entsiegelung von Straßen und Plätze in den Städten.“ Das Projekt ist eine Reise durch die globale Architekturgeschichte und die Möglichkeiten für die Zukunft. Es ist eine Untersuchung gebauter Architekturen, aber auch über Ideen zum Zusammenleben von allen Lebewesen in einem Raum, über und unter der Erde.Die Ausstellung ist bis Freitag, 25. November 2022 in der Galerie des AB-Gebäudes am Neustadtswall 30 der Hochschule Bremen zu sehen. Öffnungszeiten sind montags bis freitags 9 bis 17 Uhr. Eine Vorab-Finissage ist am Dienstag, 22. November 2022, um 17 Uhr mit einem Vortrag geplant. Ort: School of Architecture, Raum AB 516, Hochschule Bremen, Neustadtswall 30, Bremen.