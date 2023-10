Karl-Engeland-Preis: Fototermin und Preisverleihung am Montag, 16. Oktober

Die Fakultät Architektur, Bau und Umwelt der Hochschule Bremen (HSB) lädt Medienvertreter:innen am Montag, 16. Oktober 2023, zur Verleihung zweier Studienpreise im Rahmen ihrer Erstsemesterbegrüßung ein. Es wird einen Fototermin mit den Preisträger:innen um 15:40 Uhr geben am Campus Neustadtswall im Eingangsfoyer des AB-Gebäudes und der Mensa. Um 16 Uhr erfolgt dann die Preisverleihung.



Der Karl-Engeland-Preis 2023 würdigt seit mehr als zwei Jahrzehnten herausragende Abschlussarbeiten aus den Studiengängen der Fakultät Architektur, Bau und Umwelt an der HSB. Der von der Peter-Wefing-Stiftung gespendete Preis wird ebenfalls seit mehr als 20 Jahren vergeben und würdigt Studienarbeiten des Bauingenieurwesens und der Umwelttechnik, die besondere baukulturelle, theoretische und konstruktive Kompetenzen auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau ausweisen.



Die prämierten Studienarbeiten aus den Studiengängen der Architektur, des Bauingenieurwesens und der Umwelttechnik verdeutlichen das innovative Themenspektrum der Fakultät und sollen vor allem die Erstsemester am Studienanfang zu ambitionierten Leistungen motivieren. „Die Studienprojekte leisten einen aktiven Beitrag zum Diskurs über das ökologische und ökonomische Bauen", so die Dekanin.



Das Programm im Überblick:



15:40 Uhr: Pressetermin mit Möglichkeiten für Pressefotos am Campus Neustadtswall im Eingangsfoyer des AB-Gebäudes (Neustadtswall 30, 28199 Bremen).



16:00 Uhr: Begrüßung der Erstsemester mit Verleihung des Karl-Engeland-Preises 2023 und Peter-Wefing-Förderpreises 2023 im Raum 516 im AB-Hochhaus im 5. Stock.