Jetzt schon vormerken: HSB lädt am 22. März zum Studieninfotag an den Campus Neustadtswall ein

Die HSB bietet eine Vielzahl an praxisorientierten, internationalen Studiengängen an. Mit ihren mittlerweile vier Standorten in Bremen ist sie in der Region gut vernetzt und eine wichtige Impulsgeberin und Akteurin für die Weiterentwicklung der Region.Beim Studieninfotag erhalten Besucher:innen in Vorträgen einen Überblick über die Bachelorstudiengänge. Sie haben zudem die Gelegenheit, mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch zu kommen. Laborrundgänge, kleine Experimente und interaktive Aktionen vermitteln anschaulich Inhalte und Themen einzelner Studiengänge. Der Studieninfotag richtet sich an alle, die sich für ein Studium interessieren, auch Eltern, Lehrer:innen und andere Wegbegleiter:innen sind herzlich willkommen. Darüber hinaus beantworten Mitarbeiter:innen weiterer Beratungs- und Serviceeinrichtungen der Hochschule Fragen zu Themen wie Studienorientierung, Finanzierungsmöglichkeiten und studienbegleitende Unterstützungsangebote.Los geht es um 9 Uhr am Check-in im AB-Gebäude am Neustadtswall 30 der HSB. Hier erhalten alle Teilnehmenden eine Board-Karte, mit der ihre Reise durch die Hochschule Bremen beginnen kann.