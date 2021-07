"Interspace - Die nachhaltige Stadt": Master-Studierende zeigen ihre Vorstellungen für die Bremer Innenstadt

Wohin entwickelt sich die Bremer Innenstadt? Welche Aufgaben kommen auf unsere Städte und Innenstädte zu? Können wir schon heute einen Blick in die Zukunft werfen, um die Weichen für eine Neuausrichtung von Planungszielen zu stellen? 20 Master-Studierende der Hochschule Bremen (HSB) und der Hochschule für Künste (HfK) beleuchten im Sommersemester 2021 im Kooperationsprojekt „Interspace - Die nachhaltige Stadt" die vielfältigen Krisen und Chancen der Innenstadtentwicklung: Geringe Aufenthaltsqualität, zu wenig Wohnraum, die Ausgestaltung der Verkehrswende oder der Umgang mit zunehmendem Leerstand. Dies sind nur einige der Herausforderungen, mit denen sich die Studierenden in den Masterstudiengängen „Architektur / Environmental Design M.A." der School of Architecture der Hochschule Bremen und dem Masterstudio „Integriertes Design, System und Interaktion" der HfK kritisch auseinandersetzen. In interdisziplinären Teams haben die Studierenden zu diesen und weiteren Fragen ihre Visionen und konkrete Konzeptvorschläge entwickelt.Die Projektergebnisse werden am 13. Juli 2021 bei einer Jury-Sitzung zur Diskussion gestellt. Die Jury tagt ab 10 Uhr, um 13 Uhr findet ein Presserundgang statt. Ab 14 Uhr ist die Ausstellung eröffnet und für die Öffentlichkeit unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln vor Ort zugänglich.In einem Webcast werden die Projektergebnisse am Dienstag, dem 20. Juli 2021, um 19 Uhr öffentlich vorgestellt, Link s.u.Dr. Maike Schaefer, Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau der Freien Hansestadt Bremen (SKUMS), fördert das Kooperationsprojekt, das von Staatsrätin Gabriele Nießen initiiert und eröffnet wurde und mit einer Bestandsaufnahme von Dr. Dirk Kühling, Abteilungsleitung der Senatsbehörde für Wirtschaft, Arbeit und Europa (SWAE) und Olaf Orb, Leiter des Geschäftsbereichs Standortpolitik der Handelskammer Bremen eingeführt wurde.In gemeinsamen Online-Entwurfstreffen wurden die Analysen und Planungen für das vertiefte Innenstadtkonzept erörtert, das Prof. Klaus Overmeyer von Urban Catalyst aus Berlin zur Diskussion gestellt hat. Begleitet von Fachvorträgen und dank dieser engen Vernetzung und intensiven Auseinandersetzung der Beteiligten (Planerinnen und Planer, Bauherrinnen und Bauherren, Trägerinnen und Träger öffentlicher Belange sowie Selbstverwaltungsorganisationen und Interessensvertretungen) bereitet das Lern- und Forschungs-Projekt "Interspace" praxisnah auf die Berufsausübung in und für die Gesellschaft vor.Das Projekt „Interspace“ wird begleitet vonProf. Ulrike Mansfeld und Prof. Dr. Christian von Wissel von der HSB sowie vonProf. Tanja Diezmann und Prof. Detlef Rahe von der HfK.Jury:Gabriele Nießen, Staatsrätin, SKUMSDr. Dirk Kühling, Abteilungsleiter Wirtschaft, SWAEOlaf Orb, Handelskammer BremenProf. Verone Stillger, LandschaftsarchitektinLuisa Ropelato, Architects for FutureOrt:“Interspace_die nachhaltige Stadt“, Carl-Ronning-Straße 2, (gegenüber Servicecenter Mitte), 28195 Bremen. Öffnungszeiten der Ausstellung: 14. Juli bis 24. Juli 2021 (montags bis samstags), jeweils von 12 bis 18 Uhr.Link Webcast:Dienstag, den 20. Juli 2021 um 19 UhrMeeting-ID: 996 1163 0720Kenncode: Interspace