Internationalisierung: DAAD fördert Projekt von HSB und STARS EU-Partner in Portugal

„Mit unserem geförderten Projekt werden wir tragfähige Optionen für die Internationalisierung konsekutiver Masterstudiengänge entwickeln“, erläutert die Leiterin des International Office, Dr. Heike Tauerschmidt. Konkret geht es um eine Kooperation des Masterstudiengangs „Bauen und Umwelt (Infrastruktur)“ der HSB und des Masterstudiengangs „Construction Engineering” am IPB in Portugal. Desweiteren sind international agierende Praxispartner aktiv beteiligt. Beide Wissenschaftseinrichtungen entwickeln ihre Curricula durch gemeinsame attraktive und qualitätsgesicherte internationalisierte Lehrangebote weiter. Diese adressieren aktuelle Themen und Trends der Baubranche und vermitteln relevante zukunftsfähige Kompetenzen. „Sie bilden damit das Fundament für die Realisierung des Doppelabschluss-Masterprogramms“, so der Projektleiter und Ingenieur Prof. Dr. Thomas Rauscher. Während physische Semester- oder Kurzzeit-Mobilität priorisiert wird, soll der Masterstudiengang auch rein virtuell absolviert werden können.Der DAAD fördert insgesamt 16 Projekte zur Internationalisierung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Die ausgewählten Projekte konnten sich in der aktuellen Förderrunde des DAAD-Programms „HAW.International“ durchsetzen. Sie erhalten bis 2025 rund acht Millionen Euro aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Alle Förderungen an den ausgewählten Hochschulen starten am 1. Januar 2024.