Internationaler Studiengang Pflege ab Wintersemester 2019/2020: Info-Veranstaltung am 18. Februar, 17:30 Uhr

30.01.19

Wer sich über den neuen achtsemestrigen Internationalen Bachelor-Studiengang Pflege informieren möchte, der zum Wintersemester 2019/2020 an der Hochschule Bremen startet, hat dazu am Montag, dem 18. Februar 2019, um 17:30 Uhr Gelegenheit. Veranstaltungsort: Campus Neustadtswall 30, AB-Gebäude (Hochhaus), Raum S 12 (10. OG).Das erfolgreiche Pflege-Studium führt zu zwei Abschlüssen: dem Bachelor of Science und der Berufszulassung als Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann. Für die Zulassung zum Studium werden Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder Fachhochschulreife (bzw. Einstufungsprüfung / Sonderzulassung) sowie Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 des Europäischen Sprach-Referenzrahmens vorausgesetzt.Der Internationale Studiengang Pflege B.Sc. vermittelt Kompetenzen für die selbstständige und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen. Die Tätigkeiten sollen auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse kritisch reflektiert, weiterentwickelt und neue Aufgaben und Anforderungen eigenverantwortlich umgesetzt werden.Der Internationale Studiengang Pflege ist ein Vollzeitstudium, das gesetzlich gerahmt ist durch das Pflegeberufe-Reformgesetz und die damit verbundene Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Ferner wird die Richtlinie 2005/36/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen eingehalten. - Mehr Infos: https://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/stg/ispf/index.html