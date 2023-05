Internationaler Frauenstudiengang Informatik: Studentinnen erhalten Stipendien

Prof. Dr. Gerlinde Schreiber, Studiengangsleiterin des Internationalen Frauenstudiengangs, freut sich über diese große Auszeichnung, die die beiden Studentinnen erhalten haben. "Damit werden ausgezeichnete Studienleistungen anerkannt und sichtbar gemacht, und das Engagement der beiden jungen Frauen im MINT-Bereich und darüber hinaus wird auch für die Öffentlichkeit deutlich. Die Stipendien bieten den beiden Studentinnen eine große Unterstützung auf ihrem weiteren persönlichen Weg."„Ich freue mich sehr über diese Förderung“, sagt Sophie Harren. Die 22-Jährige erzielt in ihrem Studium überdurchschnittlich gute Leistungen. Zudem ist sie ehrenamtlich sehr engagiert. In den vorlesungsfreien Zeiten arbeitet die Informatikstudentin beim Praxispartner und IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung Dataport. Neben Studium und Arbeit unterstützt sie ukrainische Geflüchtete zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Darüber hinaus engagiert sich Sophie Harren im Programm „Rent A Student“ der HSB und beantwortet Studieninteressentinnen Fragen zum IFI Studiengang. Ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes umfasst neben einer finanziellen Förderung vielfältige Angebote wie zum Beispiel kostenfreie Sprachkurse, Sommerakademien und Seminare. Dazu gibt es Vertrauensdozent:innen, die jeweils eine kleine Gruppe an Stipendiat:innen betreuen.Felina Korte erhält das Fulbright-Reisestipendium zur Unterstützung eines Studienaufenthalts an der NYU Tandon School of Engineering in New York (USA) im Rahmen ihres Auslandssemesters bei IFI. Die Bachelorstudentin hat 2020 Abitur gemacht und danach in L’Arche Highland (Schottland) im Rahmen Internationalen Jugendfreiwilligendienstes gearbeitet. Dabei lebte sie mit Menschen mit Behinderung zusammen und unterstützte diese im Alltag. Seit Oktober 2021 studiert die 20-Jährige erfolgreich im Studiengang IFI. „Ich freue mich sehr, von der Fulbright-Kommission bei meinem Studium in New York City unterstützt zu werden und zum deutsch-amerikanischen Verständnis beitragen zu können“, sagt sie.