Hohe internationale Auszeichnung für Master of Business Administration (IMBA) der Hochschule Bremen

Die EFMD-Akkreditierung ist ein international hoch anerkanntes Gütesiegel, das die besondere Qualität von Studienangeboten und Business Schools bestätigt. Für die Akkreditierung wurde die Institution und der Studiengang einer umfangreichen Prüfung anhand strenger und umfassender Qualitätskriterien unterzogen. Die Auszeichnung wird beim ersten Mal normalerweise nur für drei Jahre und oft mit Auflagen verliehen, in diesem Fall überzeugte die Qualität des Studiengangs die EFMD jedoch so sehr, dass die Akkreditierung gleich für volle fünf Jahre ohne Auflagen verliehen wurde.Professor Tim Goydke, wissenschaftlicher Leiter des International Graduate Center (IGC), über welches das Studienprogramm angeboten wird, freut sich über das Gütesiegel, das zu den drei bedeutendsten Akkreditierungen der Welt zählt: „Das Etikett ‚EFMD accredited‘ steigert die Reputation unseres Studiengangs und spiegelt seine außerordentliche Qualität wider. Die Hochschule Bremen ist nun eine von nur fünf Hochschuleinrichtungen in Deutschland mit EFMD-Studiengangsakkreditierung.“Besonders überzeugt hat die Gutachter die internationale Vernetzung. Das IMBA-Programm bietet seit 15 Jahren Studierenden einen doppelten Abschluss an einer von vier Partnerhochschulen weltweit im Rahmen der International Business School Alliance (IBSA). „Mit der EFMD-Akkreditierung schließen wir auf zu den Netzwerk-Partnern, die alle international akkreditiert sind und können so das internationale Profil der IBSA-Allianz nachhaltig stärken“, resümiert Studiengangsleiter Professor Frank Giesa.Professorin Lydia Scholz, Studiendekanin der Fakultät Wirstchaftswissenschaft, die den Studiengang fachlich verantwortet, freut sich mit dem Team über den großen Erfolg und unterstreicht: „Die Akkreditierung ist uns Ansporn, die internationale Ausrichtung gerade in den aktuell herausfordenden Zeiten voranzutreiben.“Professorin Karin Luckey, Rektorin der HSB, sieht in der Top-Akkreditierung einen Meilenstein für die Hochschule erreicht: „Das Siegel unterstreicht den hohen Qualitätsstandard und zahlt ein auf das zentrale Profilelement ‚Internationalität‘, welches wir über Jahre erfolgreich entwickelt haben. Die Akkreditierung ist nicht nur eine verdiente Anerkennung für alle Beteiligten, sondern steigert die internationale Wahrnehmung der Hochschule und eröffnet Perspektiven für die Weiterentwicklung des Studienangebots.“Die EFMD wurde 1972 gegründet und ist eine globale, gemeinnützige, mitgliederorientierte Organisation, die sich der Managemententwicklung widmet. Sie ist weltweit als Akkreditierungsstelle für Business Schools, Business-School-Programme und Unternehmensuniversitäten anerkannt.Die 2003 gegründete IBSA bietet ein einzigartiges gemeinsames Dual Degree Master’s Program, welches Studierenden ermöglicht, an zwei Einrichtungen in zwei verschiedenen Ländern zu studieren und an jeder dieser Einrichtungen einen Master-Abschluss zu erwerben. Vier renommierte Universitäten in Europa und den USA bilden IBSA: die Hochschule Bremen in Deutschland, die Universitat de Valencia in Spanien, die ESSCA School of Management in Paris, Frankreich und die University of North Carolina Wilmington in den Vereinigten Staaten.Das IGC ist eine Einrichtung der Graduate & Professional School der Hochschule Bremen und bietet Young Professionals mit erstem Hochschulabschluss und Berufserfahrung aus der ganzen Welt akademische Weiterbildung im Master- und MBA-Bereich in englischer Sprache. Die ein- bis zweijährigen Vollzeitprogramme mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind international und praxisnah aufgebaut. Sie richten sich speziell an Berufseinsteiger:innen, die sich beruflich weiterentwickeln möchten und Führungspositionen anstreben.