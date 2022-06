Hochschule Bremen informiert in Online-Vorträgen über Studienangebot

Den passenden Studiengang zu finden ist für junge Menschen eine Herausforderung. Die Hochschule Bremen (HSB) hilft ihnen bei der Orientierung: Auch in diesem Jahr können sich Interessierte online bei der virtuellen Studieninfowoche vom 20. bis 24. Juni 2022 über das vielfältige Studienangebot der HSB informieren.Ein allgemeiner Überblick über das Studium an der HSB gibt eine erste Orientierung. Wer den richtigen Studiengang gefunden hat, kann sich außerdem über Bewerbung und Zulassung, Möglichkeiten zur Studienfinanzierung, über das Studium im Ausland und über das Netzwerk der Beratenden an der HSB informieren.Das Programm der Studieninfowoche mit allen wichtigen Informationen zur Teilnahme gibt es unter:Einen allgemeinen Überblick über das Studienangebot der HSB gibt die Zentrale Studienberatung (ZSB) am Montag, 20. Juni 2022, um 14 Uhr und am Mittwoch, 22. Juni 2022, um 14 Uhr.Da es sich bei rund zwei Drittel der Studiengänge an der Hochschule Bremen um internationale Studiengänge handelt – also ein Teil der Seminare auf Englisch oder weiteren Fremdsprachen stattfindet und ein Pflichtsemester im Ausland fester Bestandteil ist – gibt das International Office Tipps im Rahmen der Online-Veranstaltung: „Mit der HSB ins Ausland“ am Dienstag, 21. Juni 2022, um 15 Uhr.Da Eltern, Lehrkräfte und andere Bezugspersonen bei der Studienorientierung als wichtige Ratgeber:innen und Motivator:innen fungieren, können sie sich im Rahmen der Studieninfowoche ebenfalls auf den neuesten Stand bringen. Eine Veranstaltung, die sich speziell an Eltern richtet, gibt es am Montag, 20. Juni 2022, um 19 Uhr.Während des gesamten Studiums haben die Beratenden der HSB ein offenes Ohr und unterstützen, wenn es im Rahmen des Studiums einmal holprig werden sollte. Bei dem Termin „Dein Weg durchs Studium – wir sind für dich da! Netzwerk Beratung“ informieren sie am Donnerstag, 23. Juni 2022, um 14 Uhr über das Beratungsangebot.Damit alle erforderlichen Unterlagen zur Einschreibung auch zum richtigen Zeitpunkt vorliegen, informiert das Beratungsteam der HSB über das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren und darüber, was es bei der Bewerbung an der HSB zu beachten gilt – am Dienstag, 21. Juni 2022, um 14 Uhr und am Freitag, 24. Juni 2022, um 16 Uhr.Die ehrenamtliche Initiative „Arbeiterkind.de“ unterstützt Schüler:innen aus Familien ohne Hochschulerfahrung. Der Vortrag „BAföG? Studienfinanzierung? Ein Überblick von arbeiterkind.de“ findet am Mittwoch, 22. Juni 2022, 19 Uhr, statt.Abgerundet wird die Studieninfowoche mit ausführlichen Informationen zu Bachelor-Studiengängen aus allen Fakultäten. Bei den Videovorträgen können die Teilnehmenden über den Chat mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch kommen.Die Zentrale Studienberatung richtet die Studieninfowoche pandemiebedingt zum dritten Mal virtuell aus. In den fünf Tagen kann man die Hochschule Bremen am Computer oder Mobilgerät von zu Hause aus erleben. Das Angebot richtet sich an Studieninteressierte sowie an Schüler:innen, Eltern und Lehrkräfte.Online-InformationsveranstaltungHochschule BremenTermin: 20. Juni bis 24. Juni 2022Uhrzeit: Montag bis Donnerstag von 14 bis 20 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr