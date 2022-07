Ende Juni ist das Buch „Hidden Champions HR – Personalmanagement der Weltmarktführer“ erschienen. Der Sammelband gibt in 22 Unternehmensfallstudien einen Einblick in die Personalarbeit mittelständischer Weltmarktführer – von B. Braun Melsungen über Knauf und Stihl bis hin zu Trumpf, Zeiss und Zeppelin. Mit der abat AG ist auch ein Bremer Unternehmen im dem Buch vertreten.In vier Kapiteln werden die Themenbereiche Strategie & Kultur, Führung & Verantwortung, Digitalisierung & Künstliche Intelligenz sowie Agilität & Transformation abgedeckt. Hinzu kommen ein einleitender Beitrag von Professor Hermann Simon, dem Begründer des Hidden-Champions-Konzeptes, sowie ein Überblicksbeitrag zur Personalarbeit der Weltmarktführer von Herausgeber Prof. Dr. Schwuchow.Die Beiträge beleuchten unter anderem die Schlüsselfaktoren für den Unternehmenserfolg und die Rolle der Unternehmenskultur in Krisenzeiten. In dem Werk werden außerdem die Bedeutung von Unternehmenswerten als Leitplanken für den digitalen Wandel erörtert, die Führungsanforderungen in der VUCA-Welt thematisiert und der Weg zur einer Organisation ohne Organigramm dargestellt.„Hidden Champions HR“ ist bei Haufe erschienen und umfasst 288 Seiten. ISBN: 978-3-648-15913-2Weitere Informationen zum Buch und Bestellmöglichkeit: https://shop.haufe.de/prod/hidden-champions-hr Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow ist seit 1999 Professor für Internationales Management an der Hochschule Bremen und leitet das CIMS Center for International Management Studies. Seine aktuellen Arbeitsschwerpunkte liegen in der internationalen Führungskräfteentwicklung, innovativen Methoden des Management-Lernens sowie in der Strategie- und Organisationsentwicklung.Joachim Gutmann ist Buchautor, Herausgeber im Bereich Personalmanagement und war Leiter Unternehmenskommunikation bei Kienbaum Consultants International. Derzeit ist er Senior Consultant bei der GLC Glücksburg Consulting AG.