HSB-Chor IntoNation singt für SOS MEDITERRANEE

Veranstalter des Benefizkonzerts sind das Ensemble d’accord und die Kulturkirche St. Stephani Bremen. Dort findet das Konzert am Freitag, 24. Februar 2023, von 19:30 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt kostet 16 Euro (ermäßigt 9 Euro, mit Bremen-Pass: 5 Euro). Neben dem Hochschulchor IntoNation der HSB treten auf: allaBrema, AufTakt21, Bremer Chorwerkstatt, Bremer Jazzchor Just Friends, Da Capo al dente – queerer Chor Bremen, Deutsch-Französischer Chor Bremen, Die Ukelalas, ensemble d'accord, Frauenchor apart.SOS MEDITERRANEE ist eine europäische humanitäre Organisation zur Seenotrettung im Mittelmeer. Gegründet wurde sie 2015 in Deutschland und Frankreich. Heute arbeitet SOS MEDITERRANEE im europäischen Verbund mit Teams in Frankreich, Italien, der Schweiz und Deutschland. Mit ihren Rettungsschiffen Aquarius (2016 – 2018) und Ocean Viking (seit Juli 2019), einer professionellen Rettungscrew und einem medizinischen Team sind sie im zentralen Mittelmeer im Einsatz.Die Chormusik hat schon seit vielen Jahren einen festen Platz an der HSB. Der Hochschulchor IntoNation besteht seit 2019. Immer montags bietet er allen musikbegeisterten Sänger:innen die Möglichkeit, in großer Runde oder kleineren Stimmgruppen Chorwerke zu erarbeiten. Das gemeinsame Singen fördert nicht nur die individuellen Fähigkeiten, wie zum Beispiel eine bewusste Körperwahrnehmung und den Einsatz der eigenen Stimme, sondern auch soziale Kompetenzen, denn Chorsingen ist Teamarbeit. Die Ergebnisse gibt es regelmäßig bei Konzerten zu hören – in Bremen und darüber hinaus. Außerdem begleitet IntoNation viele Veranstaltungen der Hochschule Bremen, wie zum Beispiel die Erstsemesterbegrüßung oder Abschlussfeiern der HSB.