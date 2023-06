Fotoausstellung City Campus am Brill: 20 Jahre Kultur an der HSB

Das Fotoprojekt gibt es schon länger: Vor zwei Jahren ist es aus der Bibliothek im M-Gebäude am Hochschulstandort Neustadtswall als Dauerausstellung an den City Campus am Brill gewandert. Dort haben die Gesundheits- und Pflegewissenschaften der Hochschule Bremen ihre Räumlichkeiten. Dann kam Corona und es gab keine Eröffnung mit Vernissage. Dies wurde nun feierlich nachgeholt: Im Juni 2023 eröffneten Rektorin Prof. Dr. Karin Luckey und der Leiter des Integrierten Gesundheitscampus Prof. Dr. Matthias Zündel die Fotoausstellung der HSB-Mitarbeiterin Dr. Gabriele Witter. Man findet die Bilder im 3. und 4. Stock des HSB-Gebäudes am Brill 2-4. Interessierte Besucher:innen wenden sich im Erdgeschoss an den Empfang oder melden sich im 3. Stock.Gabriele Witter arbeitet seit 1988 an der HSB. Sie fotografiert in ihrer Freizeit seit dem Jahr 2009 zu Themen aus Architektur, Kultur, Musik, Literatur, Theater, Reportage und Reise. An der HSB gibt es viele Fotos von ihr vom Hochschulchor IntoNation, dem Bremer Literaturfestival „Poetry on the Road“ und der Theaterwerkstatt der HSB. Theaterwerkstatt der HSB