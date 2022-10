Forschungscluster Lebensqualität der Hochschule Bremen lädt zu öffentlicher Tagung ein

Lebensqualität und Herausforderungen in der postmodernen Gesellschaft

Lebensqualität und Freizeit

Lebensqualität und Gesundheit

„Die Tagung ist fachinterdisziplinär ausgerichtet und bietet allen Interessierten Impulse aus den an der Hochschule Bremen verorteten unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven mit dem gemeinsamen, übergeordneten Ziel der nachhaltigen Gestaltung gesellschaftlichen Wandels“, sagt die Sprecherin des Clusters, Professorin Sabine Schäfer. Die heterogenen Beiträge zu Forschungsergebnissen bieten einen Überblick über ausgewählte Projekte und regen zum intensiven Austausch mit und zwischen den unterschiedlichen Disziplinen ein. Dabei gibt es mehrere Themenabschnitte:Den Eröffnungsvortrag wird Professorin Sonia Lippke der Jacobs University Bremen halten. Das Thema: Lebensqualität gesundheitspsychologisch betrachtet.Die Fachtagung findet am Freitag, 18. November 2022, von 8:30 bis ca. 16 Uhr an der HSB am Campus Neustadtswall, Gebäude SI, Neustadtswall 30, 28199 Bremen, Raum SI 364 statt. Falls die Tagung aufgrund der Corona-Lage online als Zoom-Meeting stattfinden sollte, wird der Zoom-Link nach erfolgter Registrierung versandt. Die Anmeldefrist wurde vom 28. Oktober auf den 7. November 2022 verlängert.Das Forschungscluster Lebensqualität thematisiert die Gestaltung gesellschaftlichen Wandels. Lebensqualität enthält dabei ein Verständnis von gesellschaftlichem Wohlstand, von Wohlstandsperspektiven auch bei begrenztem Wachstum sowie von individuellem Wohlergehen. Gesellschaftlich markante Veränderungsprozesse werden von Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Disziplinen analysiert. Sie entwickeln Konzepte zur Bearbeitung, Beratung und Lösung der aus gesellschaftlichem Wandel entstehenden Herausforderungen. Der Bezug ist ebenso kleinräumig und regional, wie national und international orientiert.