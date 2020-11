Firmengründung? Selbstständigkeit?

Um diese Fragestellungen geht es bei der Start Up-Ringvorlesung der Hochschule Bremen mit insgesamt sieben Terminen. Los geht es am Donnerstag, dem 5. November 2020, um 18 Uhr. Thematisch geht es um das Wesen einer Gründung und um die Frage, ob alle Gründungen innovativ sind. Und was ist eigentlich eine Innovation? Die Veranstaltungsreihe findet auf der Online-Plattform Zoom statt. Die Zugangsdaten werden auf www.hs-bremen.de/srv veröffentlicht. Dort finden sich auch die weiteren TermineDie Ringvorlesung richtet sich nicht nur an Studierende aller Fakultäten und Studiengänge, sondern auch an externe Interessierte. Es muss keine Gründungsidee vorhanden sein, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Vielmehr soll an eigenen Ideen gearbeitet werden, im Laufe der Zeit eine zu entwickeln oder einfach eine Einschätzung darüber zu gewinnen, ob eine eigene Firma ein denkbarer Weg für die Zukunft ist.Die Ringvorlesung wird streckenweise eher einen Workshop-Charakter haben und immer die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen. Zu den verschiedenen Themen werden unterschiedliche Referentinnen und Referenten, die Profis auf ihrem Gebiet sind, zu Wort kommen. Begleitet wird die Ringvorlesung von Dr. Katrin Oellerich, Referentin für Entrepreneurship und BRIDGE Gründungsberaterin an der Hochschule Bremen.