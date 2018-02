Erfolg durch Kontinuität: 25 Jahre Arbeitskreis für Management und Wirtschaftsforschung an der Hochschule Bremen

Als am 12. März 1993 der erste CHALLENGE-Workshop des AMW – des Arbeitskreises für Management und Wirtschaftsforschung an der Hochschule Bremen – über „Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftspolitik in Norddeutschland“ in Bremen stattfand, war dies ein Wagnis: Prof. Dieter Leuthold von der Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Dr. Wolfgang Meyer-Meisner als AMW-Vorstand hofften zwar, dass es einen zweiten und einen dritten Workshop geben würde – dass aber nach 25 Jahren der 46. CHALLENGE-Workshop zum Thema Digitalisierung am 1. Juni 2018 stattfinden wird: reine Zukunftsvision.



Gründungsabsicht war und ist, Veranstaltungen im Rahmen eines regelmäßigen Forums der Begegnung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft anzubieten.



Im Laufe der Zeit fokussierte sich die Abfolge der Veranstaltungen auf die Themenkreise „Währung und Währungsunion“, „Berufliche Qualifizierung“, „Finanzinstitutionen“, „Unternehmenskultur und Tradition“ und „Globale Wirtschaft“.



Neben den Experten aus Wissenschaft und Praxis prägte jeder Workshop einen oder mehrere international bzw. national bekannte „Keynote-Speaker“: So referierte und diskutierte mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Jahr 1994 Regine Hildebrandt, die inzwischen leider verstorbene deutsche Sozialpolitikerin, im Jahr 1999 war es Yves Mersch, damals amtierender Präsident der Banque Centrale du Luxembourg und heute Mitglied des Vorstands der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main, und im selben Jahr Christian Wulff, damals noch Vorsitzender der Opposition im niedersächsischen Landtag, später niedersächsischer Ministerpräsident und Bundespräsident.



Der Botschafter Saudi-Arabiens Prof. Ossama bin Abdul Majed Shobokshi war im Jahr 2006 Hauptreferent. Die Reihe ließe sich mit wichtigen Repräsentanten weiter fortsetzen.



Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens im Jahre 2003 wurde zum ersten Mal der „AMW-Award“, eine ideelle und nicht dotierte Auszeichnung für herausragende berufliche Leistungen und bedeutendes gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement, überreicht.



Bisher sind mit dem Award fünfzehn Bremer Persönlichkeiten ausgezeichnet worden, darunter Christa und Manfred Fuchs, Uwe Hollweg, Conrad Naber, Joachim Weiss, Bernd-Artin Wessels, Gerhard Harder und Klaus Kriwat. Von den bekannten Bremer Politikerpersönlichkeiten nahmen mehrfach Karoline Linnert, Henning Scherf, Hartmut Perschau, Christian Weber, Martin Günthner und die Rektorin der Hochschule Bremen, Prof. Dr. Karin Luckey, teil.



„Herausforderung Digitale Revolution – Bedeutung für die elektronischen Medien“ ist Thema des 46. CHALLENGE-Workshops im Hause der Bremedia Produktion GmbH am 1. Juni 2018. Angesichts der sich abzeichnenden elementaren Veränderungen im Medienbereich wird der Workshop ein an Aktualität und Relevanz kaum wichtigeres Thema aufgreifen und zur Diskussion stellen.





Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers