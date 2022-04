"Entrepreneurship Tuesdays" - Gründungsgeschichten hautnah

Im Rahmen von acht Online-Veranstaltungen erzählen verschiedene Gründer:innen, die ihr Studium an der Hochschule Bremen oder der Hanze Universität Groningen absolviert haben oder noch studieren, ihre persönliche Gründungsgeschichten und teilen ihre Erfahrungen zu verschiedensten Fragen rund um das Thema Gründung.Organisiert und moderiert werden die Talks von zwei Studentinnen der Hochschule Bremen und drei Studierenden der Hanze University of Applied Sciences Groningen unter dem Dach der Projekte " FreiRAUM@HSB " und " Startup EDR ".In einer entspannten und offenen Runde können die Teilnehmenden eigene Fragen stellen oder einfach zuhören. Dabei geht es um allgemeine Themen, wie man z. B. überhaupt gründet oder wie man bürokratische Fragestellungen mit Leichtigkeit angehen kann, aber auch persönliche Fragen, z. B. wie Gründer:innen mit Rückschlägen umgegangen sind und was für sie persönlich die größten Erfolgsmomente und Herausforderungen waren.Ziel ist es, Studierenden aller Fachrichtungen und der interessierten Öffentlichkeit das Thema Gründung mit all seinen Facetten näherzubringen und die Möglichkeiten des Entrepreneurships als Berufsweg aufzuzeigen.Die Talks starten am: An 7 Dienstagen, jeweils vonDen krönenden Abschluss bildet ein Networking-Event amNäheres zu den einzelnen Terminen unter: www.hs-bremen.de/forschen/gruendungsservice Die Termine finden in englischer Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.