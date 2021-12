Engineering and Management of Space Systems (Aerospace Technologies, Informatik, Electronics Engineering)

Wer an einem technischen, interdisziplinären und internationalen Master-Studium zum Sommersemester 2022 interessiert ist, sollte sich Montag, den 10. Januar 2022, 13:30 Uhr, vormerken. Die Hochschule Bremen informiert an diesem Tag per Video-Konferenz über das Master-Programms: Engineering and Management of Space Systems, der auf die Studiengänge Aerospace Technologies, Informatik und Electronics Engineering aufbaut.Die Einwahldaten lauten: Zoom: https://hs-bremen.zoom.us/j/99776903680 ; Meeting-ID: 997 7690 3680; Code: 356438.Der “International Double Degree Master Degree Programme Engineering and Management of Space Systems” in Kooperation mit der Technischen Universität Gdańsk startet im kommenden Sommersemester 2022 den zweiten Pilotdurchlauf. Weitere Informationen unter: https://www.hs-bremen.de/en/study/degree-programme/international-double-degree-master-degree-programme-engineering-and-management-of-space-systems/ oder bei Prof. Dr.-Ing. Jasminka Matevska, Hochschule Bremen, Fakultät 4 Elektrotechnik und Informatik, jasminka.matevska@hs-bremen.de