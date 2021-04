Ein Studium, zwei Abschlüsse: "Betriebswirtschaft / Internationales Management" und "European Finance and Accounting" machen es möglich

Die Hochschule Bremen bietet in zwei Studiengängen der Fakultät Wirtschaftswissenschaften die Möglichkeit, mit einem Doppelabschluss das Bachelor-Studium zu beenden - und das in der Regelstudienzeit: Einen Abschluss gibt es von der Hochschule Bremen, den anderen von einer Partnerhochschule im Ausland. Möglich ist dies in den Studiengängen „Betriebswirtschaft / Internationales Management B.A.“ und „European Finance and Accounting B.A.“ (B.A.: Bachelor of Arts).Am Freitag, dem 7. Mai 2021, stellen ab 15 Uhr die Studiengangsleitungen gemeinsam mit weiteren Gästen die Programme vor, informieren über die Studieninhalte sowie die Kooperationspartner und gehen der Frage nach, ob dies eine lohnende Investition ist oder „just nice to have“. Virtueller Veranstaltungsort: https://vc.aulis.hs-bremen.de/b/zen-4rs-ovl-sev Die Zentrale Studienberatung der Hochschule Bremen unterstützt und berät in weiteren Online Veranstaltungen bei der Studienwahl: