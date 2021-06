Dr. Christopher Robeller ist neuer Architektur-Professor der Hochschule Bremen

Seit 1. Mai 2021 ist Dr. Christopher Robeller Professor für „Digitales Planen und Bauen“ in der Fakultät Architektur, Bau um Umwelt der Hochschule Bremen. Mit dem Lehrgebiet verbindet sich das Ziel, das Bauen schneller, effizienter und vor allem nachhaltiger zu machen. Der digitale Holzbau spielt dabei eine Schlüsselrolle.



Vor seiner Ernennung hatte der 41-Jährige eine Juniorprofessur an der Technischen Universität Kaiserslautern inne. Davor hat er als „Postdoc“ am Schweizerischen Nationalen Forschungsschwerpunkt „Digitale Fabrikation” gearbeitet.



Seine Doktorarbeit schloss Christopher Robeller 2015 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule EPFL in Lausanne ab. Das Architekturdiplom mit Auszeichnung wurde ihm 2008 von der London Metropolitan University verliehen.

