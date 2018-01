Dodenhof Posthausen KG kooperiert mit Dualem Studiengang Management im Handel B.A.

An der Praxis im Handel ausgerichtete Theorie, verknüpft mit studienbegleitender Praxiserfahrung im Unternehmen – das bietet der Duale Studiengang Management im Handel B.A. (DSMiH) der Hochschule Bremen (HSB). Die Studierenden absolvieren dabei ein ausgesprochen spannendes Programm: Theoriephasen an der HSB wechseln sich mit Praxisphasen im Unternehmen ab – Semesterferien im klassischen Sinne gibt es im dualen Studium nicht. „Entsprechend sind eine hohe Motivation sowie eine gute Selbstorganisation wichtige Kriterien bei der Auswahl der Studierenden“, betont Sybille Schönfeld, Abteilungsleitung Recruiting, Employer Branding & Ausbildung bei der dodenhof Posthausen KG. Bei diesem Unternehmen wird parallel zur Studienzeit der Berufsabschluss als Kaufmann bzw. Kauffrau im Einzelhandel erworben. Mit dem dualen Studium bereitet das Unternehmen gezielt auf die Übernahme von qualifizierten Fach- und Führungspositionen vor.Der DSMiH bietet den Studierenden ein praxisorientiertes betriebswirtschaftliches Studium bei gleichzeitiger Spezialisierung auf den Handel. Nach gut 2 Jahren besteht die Möglichkeit, an der Externenprüfung vor der Handelskammer Bremen als Kaufleute im Groß- und Außenhandel, Einzelhandel oder Büromanagement teilzunehmen.„Besonders wichtig war mir bei der Studienwahl ein hoher Praxisbezug, für den die HSB über Bremens Grenzen hinaus bekannt ist. Die spannenden Partnerunternehmen des neuen dualen Studiengangs ‚Management im Handel’ überzeugten mich sofort. Vor allem die persönliche Betreuung und die anspruchsvollen Lerninhalte zeichnen das Studium für mich aus. Dadurch fühle ich mich perfekt auf mein späteres Berufsleben vorbereitet“, sagt Greta Lamping, DSMiH-Studentin bei der dodenhof Posthausen KG.Für das Wintersemester 2018/19 gibt es noch freie Plätze bei der dodenhof Posthausen KG. Studieninteressierte können sich fortlaufend auf den Internetseiten der HSB-Partnerunternehmen über die jeweiligen Bewerbungsphasen und -abläufe informieren. Mehr Informationen zu den Partnerunternehmen finden sich unter: www.dsmih.hs-bremen.de/partnerunternehmen . Nähere Informationen zum Studiengang unter: www.dsmih.hs-bremen.de oder direkt über die Ansprechpartnerinnen des Studiengangs.