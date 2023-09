Delegation aus Namibia will Kooperation mit HSB intensivieren

Hoher Besuch an der Hochschule Bremen (HSB): Um die Kooperation der Hauptstadt Namibias mit Bremen zu intensivieren, war der Bürgermeister Joseph Uapingene von Windhoek mit einer Delegation erstmals in der Hansestadt zu Gast. Ein Programmpunkt war der Besuch der HSB am Campus Neustadtswall. Die HSB pflegt bereits seit mehreren Jahren eine Kooperation mit der University of Namibia (UNAM) in Windhoek. Ziel des Besuchs war eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit Namibias Hochschulen in Form von Forschungsprojekten und im Bereich des Studierendenaustausches.



„Die Hochschule Bremen ist der geeignete Partner für unseren Plan, Strukturen zu schaffen, die es uns ermöglichen, zukünftig Entscheidungen für die nachhaltige Weiterentwicklung unserer Stadt evidenzbasiert und an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert treffen zu können", so die Delegation. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit zu Themen wie Gemeinwohl, Gesundheit, Energie, Mobilität und Kreislaufwirtschaft."



Über die Umwelttechnik der HSB entstand der Kontakt für den Besuch der Delegation



Mehrere Professor:innen der HSB pflegen bereits den Austausch mit der UNAM in Windhoek: Dazu gehören der Freizeitwissenschaftler Professor Rainer Hartmann der Fakultät 3 – Gesellschaftswissenschaften. Er begleitete vor mehreren Jahren eine Delegationsreise unter Leitung der damaligen Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt. Dr. Martin Wittmeier vom Institut für Energie- und Kreislaufwirtschaft ist ebenfalls in Namibia aktiv. Über Prof. Dr. Silke Eckart aus der Umwelttechnik der Fakultät 2 – Architektur, Bau und Umwelt entstand der Kontakt für den aktuellen Besuch an der HSB: Im Juni 2023 hatte eine Delegation der Städtischen Abfallwirtschaft in Windhoek den Lehr- und Forschungsbereich Umwelttechnik an der HSB bereits besucht. Schwerpunkt war damals die Besichtigung des Kreislaufwirtschaftslabors und ein Austausch zu möglichen Kooperationen mit dem Internationalen Bachelorstudiengang Umwelttechnik. Das Projekt zu „Verbesserung des Abfallmanagements in Windhoek/Namibia“ wird in Bremen von der Senatskanzlei geleitet.



Rektor: „Persönlicher Austausch wertvoll, um gemeinsam nächste Schritte zu gehen“



„Der Besuch des Bürgermeisters von Windhoek und seiner Delegation an der HSB ehrt uns sehr“, sagt der Rektor der HSB, Prof. Dr. Konrad Wolf. „Als international ausgerichtete Hochschule freuen wir uns, den Kontakt mit Windhoek und seinen Universitäten in den nächsten Jahren auszubauen. Ein persönlicher Austausch ist hierfür sehr wertvoll, um gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen.“



Der Besuch der HSB war am Dienstag, 12. September 2023, der letzte Programmpunkt eines dreitägigen Aufenthaltes der hochrangigen Delegation aus Windhoek in Bremen. Am Sonntag, 10. September 2023, besuchte die Gruppe mit bremischen Vertretungen das Antikolonialdenkmal im Nelson Mandela Park und gedachte der Opfer der Schlacht von Ohamakari (Waterberg). Am Montag traf sich die Delegation mit Vertreter:innen der Bremer Straßenbahn AG, um sich über eine mögliche Kooperation und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Windhoek zu informieren. Darauf folgte ein Treffen mit der Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft Antje Grotheer. Im Bremer Rathaus besuchte der Bürgermeister von Windhoek seinen Amtskollegen Dr. Andreas Bovenschulte, und trug sich in das Goldene Buch ein.