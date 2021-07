Damit der Start ins Studium zum Wintersemester 2021/2022 entspannt gelingt: Hochschule Bremen bietet Online-Veranstaltungen zum Bewerbungsverfahren an

Hurra! Die Schule ist aus! Für viele Abiturientinnen und Abiturienten bedeutet dies aber noch lange nicht, dass jetzt ausschließlich „gechillt“ werden kann. Denn bald beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Das Studium steht bei vielen vielleicht schon in den Startlöchern, und damit ist einiges zu klären und zu organisieren: Was muss ich tun, um an einen Studienplatz zu kommen? Wie geht das eigentlich mit der Bewerbung? Und wie schreibe ich mich ein? Damit die Bewerbung und Einschreibung zum Studium gut und entspannt gelingen, bietet die Hochschule Bremen in den nächsten Wochen Online-Veranstaltungen an, Beginn ist jeweils um 14 Uhr:3. August: Infos zu Priorisierungen und Koordinierungsregeln des Dialogorientierten Serviceverfahrens (DoSV)17. August: Sprechstunde zum Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV)6. September: Kein Studienplatz - was nun?Während der offenen Beratungszeit haben Bewerberinnen und Bewerber außerdem die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. Termine (jeweils um 14 Uhr): 7., 14., 21. und 28. Juli.Die Teilnahme ist ganz einfach: Einfach vom Rechner, Tablet oder Smartphone aus an den Terminen den virtuellen Seminarraum betreten (ohne Anmeldung möglich): https://t1p.de/2nsc Das ganze Programm mit den Terminen aller Online-Vorträge der Hochschule Bremen findet sich hier: https://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/angebot/beratungen/messen/