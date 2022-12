Caritasstiftung zeichnet HSB-Absolventin des Studiengangs Soziale Arbeit aus

Die Arbeit mit dem Titel „Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit Behinderung unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe“ wurde von Prof. Dr. Sabine Wagenblass und der Lehrbeauftragten Frauke Günther betreut. Bei der Preisverleihung an der HAW Hamburg gab es noch zwei weitere Auszeichnungen: Neben der Arbeit von Veranika Navitskaya wurden auch die Arbeiten von Laura Bavendiek (Universität Hamburg) und Frederik Albrink (Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie Hamburg) ausgezeichnet und vorgestellt.„Die Arbeit von Frau Navitskaya ist eine ausgezeichnete Überblicksarbeit und kritische Analyse der `inklusiven Lösung in der Jugendhilfe`. Sie ist als weiterführende Literatur allen zu empfehlen, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind“, sagt Prof. Dr. Sabine Wagenblass.Der Bachelorpreis der Caritasstiftung Hamburg wird seit 2010 für besonders herausragende Abschlussarbeiten aus den Studiengängen der Sozialen Arbeit aus sieben norddeutschen Hochschulen vergeben. Neben der Förderung qualifizierter Nachwuchskräfte soll damit auch der neue Bachelorabschluss bekannter gemacht werden. Die HSB ist mit Prof. Dr. Sabine Wagenblass und Prof. Dr. Christian Spatscheck als Vertrauensdozent:innen an der Vergabe dieses Preises beteiligt.Die Feierstunde wurde veranstaltet von Timo Spiewak (Caritasstiftung Hamburg) und von den Jurymitgliedern Prof. Dr. Prof. Dr. Johannes Richter (Evangelische Hochschule Hamburg), Prof. Dr. Dr. Christian Bernzen, Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin/Caritasstiftung Hamburg und Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker (Universität Hamburg/Caritasstiftung Hamburg). Neben einer kurzen Laudatio wurden die Arbeiten auch je mit einem Kurzkommentar aus der Praxis Sozialer Arbeit gewürdigt.